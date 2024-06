Neymar arrecada R$ 21 milhões em leilão de instituto e bate recorde

Em meio a confusão sobre a privatização das praias, Neymar realizou o leilão anual do seu instituto na noite da última segunda-feira (3). Entre os convidados, estiveram presentes jogadores de futebol, celebridades e influenciadores.

O Instituto Neymar Jr. revelou que, nesta quarta edição, foram arrecadados R$ 21 milhões, batendo recordes de outras edições. Em 2023 foram R$ 9 milhões, enquanto em 2018 e 2018 foram R$ 4 milhões.

“Um superagradecimento a todos que tornaram esse noite possível. Apresentadores, parceiros, convidados e equipe, muito obrigada! Encerramos a noite com o total de R$ 21 milhões arrecadados, batendo mais um recorde no Leilão do Instituto Neymar Jr. E é tudo pelas nossas crianças!”, escreveu o instituto no Instagram.

Segundo a instituição, o valor arrecadado será destino a atividades sociais e educativas. Tiago Leifert, Adriane Galisteu e João Guilherme Silva foram alguns dos famosos presentes.

Carlinhos Maia arremata relógio do Faustão

Outro famoso que esteve presente no evento foi Carlinhos Maia. O influenciador saiu do leilão com um relógio que pertencia à Faustão, arrematado pelo valor de R$ 450 mil. O item é de ouro rosé e faz parte de uma edição limitada de 50 unidades.

João Guilherme Silva, filho do apresentador, foi o responsável pela entrega do prêmio. “Olha quem arrematou o relógio do Faustola”, brincou João, que também é apresentador.

“Seu pai é uma referência mundial de comunicação, não vou perder essa. Estava esperando, que bom que ficou no finalzinho”, disse Carlinhos.

Os itens leiloados no evento foram: