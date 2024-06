Netflix: o filme emocionante de 2 horas que deixará uma lição que nunca esquecerá

Dentro do vasto catálogo de filmes, séries e documentários disponíveis na Netflix, não são apenas as produções americanas ou em inglês que se destacam, mas também as produções internacionais estão ganhando cada vez mais notoriedade e sucesso a cada dia.

E nesse ponto, há um filme japonês que mal chegou ao serviço de streaming e se tornou um sucesso, e se você ainda não o viu, é um bom momento para se atualizar e aproveitar.

O emocionante filme japonês que você deve ver

Trata-se de “Meu Nome é Chihiro”, um filme de 2023 dirigido por Rikiya Imaizumi e com duração de 2 horas e 11 minutos.

"Uma ex-prostituta que não esconde seu passado começa a trabalhar em um quiosque de comida em uma pequena cidade costeira e a consolar as almas solitárias que cruzam seu caminho".

Meu Nome é Chihiro Netflix (Netflix)

A Netflix descreve este drama que fará você refletir e lhe dará grandes lições, como entender que o passado não define as pessoas, e que mostrará um relato bastante íntimo da vida dos personagens da produção.

O filme conta com nomes como Kasumi Arimura, Hana Toyoshima, Lily Franky, Jun Fubuki, Mitsuru Hirata e Itsuki Nagasawa.

Deve-se mencionar que o filme é baseado em um mangá escrito por Hiroyuki Yasuda, então não caia em erros se o filme te lembrou pelo nome do filme animado "A Viagem de Chihiro".

A crítica destacou o tom do filme. "Uma história emocionante sobre conexão", afirmou Rati Pednekar, do The Review Geek.

Por sua vez, John Serba do Decider afirmou que "às vezes, é adorável e emocionante, e às vezes parece desfocada, como se fosse um quadro em branco grande demais para projetar nossos sentimentos nela"

Desta forma, se estiver procurando por um filme diferente, mais contemplativo, reflexivo e realmente emocionante e bonito, "A Viagem de Chihiro" é uma ótima opção para assistir na Netflix.

Trailer de “Meu Nome é Chihiro”