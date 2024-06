Mariah Carey em São Paulo: começa a pré-venda de ingressos para o show da diva

Mariah Carey é confirmada no Rock in Rio 2024

Os fãs da cantora Mariah Carey podem se preparar. A pré-venda oficial de ingressos para a apresentação da vida em São Paulo começou às 10 da manhã pela bilheteria digital e às 11 horas na bilheteria oficial localizada no Allianz Parque. Conforme publicado pela CNN Brasil, a apresentação de Mariah está prevista para acontecer no dia 20 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

O show de Mariah Carey deve acontecer antes da passagem da artista pelos palcos do Rock in Rio, no dia 22 de setembro. Na data em questão a artista dividirá o dia de apresentações com nomes como Ne-Yo, Akon e Shawn Mendes. Vale lembrar que a data em questão foi a primeira a esgotar após a abertura das vendas dos ingressos para o festival. Desta forma, a apresentação em São Paulo será a única oportunidade para os fãs da diva que não conseguiram ingressos para o Rock in Rio assistirem presencialmente a sua performance.

Venda de ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente pela bilheteria digital no site da Eventim e, durante a pré-venda, são exclusivos para clientes do banco Santander. Além da possibilidade de garantir os ingressos com antecedência, os clientes do banco ainda garantem um desconto de 10% no valor das entradas e possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros.

Os ingressos variam de R$170, a meia entrada para a cadeira superior, a R$790 a entrada inteira para pista premium. Cada CPF poderá adquirir quatro ingressos inteiros e duas meia-entrada.

A venda geral de ingressos está prevista para acontecer no dia 06 de junho, a partir das 12 horas pelo site da Eventim e às 13 horas na bilheteria oficial do Allianz Parque. Clientes Santander permanecem com os mesmos benefícios enquanto os demais clientes poderão parcelar a compra em até 10 vezes com juros. Outra diferença é a quantidade de ingressos que podem ser comprados por CPF, sendo seis inteiras e duas meia-entrada.