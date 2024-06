Jennifer Lopez anuncia o cancelamento de sua turnê ‘This Is Me... Now’ para se concentrar em sua família

Jennifer Lopez decidiu cancelar sua aguardada turnê ‘This Is Me... Now’, que estava programada para passar por mais de 30 cidades. A cantora e atriz de 54 anos anunciou sua decisão apenas um mês antes do início previsto da turnê, citando a necessidade de se concentrar em sua família e problemas pessoais como a principal razão por trás dessa difícil escolha.

“Jennifer está tirando um tempo para estar com seus filhos, família e amigos próximos”, comunicaram os representantes da Live Nation, a produtora da turnê. Esta seria a primeira turnê de Lopez em cinco anos, após sua bem-sucedida turnê ‘It’s My Party’ em 2019, que arrecadou mais de US$ 50 milhões.

Num emocionante mensagem aos seus fãs através do seu boletim OntheJLO, Lopez expressou sua tristeza por ter que cancelar a turnê. "Estou completamente desolada e devastada por decepcioná-los", escreveu. "Por favor, saibam que não faria isso se não sentisse que é absolutamente necessário. Prometo que compensarei e estaremos juntos novamente."

“Amo muito todos vocês. Até a próxima...” conclui o comunicado. O cancelamento ocorre em meio a especulações sobre problemas matrimoniais com seu marido, o ator Ben Affleck. Os rumores de uma possível separação intensificaram-se depois que o casal não foi visto junto em público por mais de 40 dias, até sua recente aparição em Los Angeles.

Além disso, Affleck tem sido visto sem sua aliança de casamento em várias ocasiões, alimentando ainda mais as especulações. Apesar das dificuldades, pessoas próximas ao casal garantiram que ambos estão comprometidos em resolver seus problemas.

"Jen e Ben não querem se divorciar e dizem que não o farão, mas seu relacionamento simplesmente não está funcionando no momento", comentou uma fonte. "Eles ainda não terminaram e querem consertar as coisas porque se amam, mas também estão infelizes."

A turnê, que deveria começar em 26 de junho em Orlando, Flórida, e terminar em 31 de agosto em Houston, Texas, havia gerado grandes expectativas entre os fãs de Lopez. No entanto, relatórios recentes também sugerem que as vendas de ingressos não foram tão fortes como esperado em várias cidades, o que poderia ter influenciado na decisão.