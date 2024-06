Fábio Assunção termina namoro com atriz 20 anos mais nova

Após poucos meses, Fábio Assunção terminou o namoro com a atriz Isa Salmen. De acordo com o EXTRA, os dois estão separados deste março, mas a informação do término ainda não se tornou pública.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com o site, o ex-casal, que tem 20 anos de diferença de idade, foi visto juntos a última vez no início daquele mês, quando foram a um teatro em São Paulo.

O texto informa também que os dois estiveram no Festival de Cinema de Cannes, na França, contudo não se encontraram.

Assunção esteve presente no festival para participar de uma sessão de gala do filme ‘Motel Destino’, do qual é protagonista.

Quem é Isa Salmen?

Fábio Assunção e Isa Salmen engataram um romance no fim de 2023, que veio à público somente em fevereiro deste ano.

Salmen também é atriz e tem 32 anos. Ela nasceu em Agudos, município de São Paulo e é filha dos médicos Samir Fued Salmen e Isabel Cristina Drago Marquezini Salmen.

Além da atuação, a jovem é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), se mudando ao fim da graduação, aos 32 anos, para o Rio de Janeiro para investir na carreira de atriz.

ANÚNCIO

A primeira atuação de Isa Salmen foi como Isis em 2016 na novela ‘Os Dez Mandamentos’, da Record TV. Em 2017 se mudou para Nova York, Estados Unidos, para cursar Cinema no ‘Lee Strasberg Theatre & Film Institute’ e Film Making na ‘New York Film Academy’. Outros trabalhos da atriz foram em ‘Segundo Sol’ (2018) e ‘Amor de Mãe’ (2019), ambas novelas da Globo.

Seu papel de maior destaque até o momento foi em ‘Fuzuê’, que se encerrou em março deste ano. Salmen deu vida à Sandrinha novela global, comparsa do vilão Pascoal, interpretado por Juliano Cazarré.

De volta à Record, a ex-companheira de Fábio Assunção participa de ‘A Rainha da Pérsia’, nova novela da emissora. Seu papel é da personagem Farah.

Em março, ela chegou a escrever uma carta à Assunção em seu Instagram.