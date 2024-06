Vídeo mostra o momento em que cantora é mordida por um morcego durante show na Espanha

Imagens do momento em que a cantora Taylor Momsen, vocalista da banda The Pretty Reckless, é mordida por um morcego durante um show viralizaram na internet. Conforme publicado pelo G1, a apresentação em questão aconteceu na última quarta-feira, dia 29 de maio, na Espanha, quando a banda fazia o show de abertura para o AC/DC.

As imagens chegaram a ser compartilhadas pela própria cantora, que ainda brincou com a situação e depois explicou aos seguidores quais as precauções que ela deverá tomar pelas próximas semanas.

“Um momento rock and roll. Na última quarta-feira, em Sevilha, enquanto cantava Witches Burn, dentre todas as músicas, um morcego voou e se agarrou na minha perna. No momento eu estava cantando e nem percebi até que a multidão começou a gritar e apontar. Ele era fofinho, mas sim, ele me mordeu. Então agora precisarei tomar doses de antirrábica pelas próximas duas semanas. Obrigada a toda equipe e aos médicos que me atenderam e apelidaram de ‘bat girl’”.

Apesar do susto com a mordida do animal, Taylor revelou que a banda seguira em turnê e garantiu que já está recuperada do susto.

A relação entre morcegos e a raiva

A raiva é uma doença de carga viral transmitida dos animais para os humanos por meio de mordidas, arranhões, lambidas ou qualquer tipo de contato com a saliva infectada. O vírus é transmitido por mamíferos, sendo a principal fonte de transmissão o morcego.

Desta forma, em caso de mordidas ou ataques de animal, mesmo que sejam animais domésticos como gatos e cachorros, a indicação é limpar o ferimento com água e sabão além de procurar pelo atendimento médico imediato para que a vacina antirrábica seja ministrada como uma forma precaução.

Vale lembrar que a raiva é uma doença com alta taxa de fatalidade e requer atendimento clínico especializado.