Vai sair da Netflix em junho: um filme tenso que vai te chocar completamente e que você deve assistir agora mesmo

Assim como o catálogo da Netflix é muito amplo, com séries, filmes e documentários, alguns melhores que outros, também para incorporar novas produções, a plataforma retira alguns filmes, e precisamente há um que você não pode perder porque a partir do dia 15 de junho não estará mais disponível. Estamos falando de ‘Medo da Verdade’.

ANÚNCIO

Este thriller psicológico é dirigido por Ben Affleck e foi lançado em 2007, com duração de 114 minutos.

"A família de uma drogada (Amy Ryan) contrata os detetives particulares de Boston, Patrick Kenzie (Casey Affleck) e Angela Gennaro (Michelle Monaghan), para encontrar uma menina de quatro anos que foi sequestrada em um dos bairros mais sórdidos da cidade", é a sinopse da Netflix.

Um caso policial intenso

A história trata do desaparecimento de uma menina. Sua mãe, uma viciada em drogas, é uma personagem pouco confiável, mas seus tios, moralistas e responsáveis, preocupados com o destino de sua sobrinha, decidem buscar mais ajuda do que a que parece ser oferecida pela polícia no caso.

Para isso, eles contatam Patrick Kenzie (Casey Affleck), que junto com sua parceira Angie Gennaro (Michelle Monaghan), se dedica a encontrar devedores que tentam fugir. Dessa forma, eles iniciarão - por serem do mesmo bairro e por poderem alcançar aqueles que não confiam na polícia - uma investigação que auxiliará na pesquisa oficial, mas por outros caminhos, relatou o portal Infobae.

No início, eles recebem a ajuda de dois policiais à paisana, e depois o agente encarregado (Morgan Freeman) dá uma mão extraoficial, um policial estrela que até então tinha se destacado por resolver muitos casos com características semelhantes. Cada minuto conta e as esperanças de encontrar a menina desaparecida viva desaparecem, ao mesmo tempo em que o pior final é suspeitado.

Os atores, especialmente Casey Affleck, são o tipo de elenco ideal que um ator reúne quando se torna diretor. Ben Affleck tem a sorte extra de ter Casey como seu irmão, mas todos os que fazem parte do elenco brilham. Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Amy Madigan, Ed Harris e Amy Ryan são tudo o que um diretor sonha para seu primeiro longa-metragem.