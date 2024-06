Rio-Paris - A Tragédia do voo 447: O que realmente revela esta série inédita

Documentário Rio-Paris - A Tragédia do voo 447 aparece entre os assuntos mais procurados no Gloogle

O documentário Rio-Paris - A Tragédia do voo 447, disponível no Globoplay, está entre os assuntos mais procurados no Google e foi um dos grandes acertos na plataforma de streaming, mesmo sendo lançado apenas 15 anos após a trágica queda do avião da Air France.

As conversas entre os pilotos na cabine do avião foram o grande trunfo do documentário inédito que está dividido em quatro episódios.

As falas foram transcritas fielmente a partir das gravações das caixas-pretas, encontradas quase dois anos depois do acidente.

Segundo a Globo, responsável pela produção original, o maior desafio foi manter-se fiel ao conteúdo das caixas-pretas e aos relatórios investigativos das autoridades francesas.

Outro detalhe que faz o documentário Rio-Paris - A Tragédia do voo 447 ser um dos grandes sucessos do ano são as imagens que antecedem o acidente. Tudo é recontado a partir da arte 3D e busca ser o mais fiel aos fatos apresentados nas investigações.

A série documental ainda traz contrapontos de pessoas diretamente ligadas às buscas e investigações, e também especialistas do setor da aviação civil.

O drama das famílias após a queda do avião que saiu do aeroporto internacional do Rio de Janeiro e nunca chegou ao seu destino final, em Paris, também não foram deixados de lado.

O documentário relata como uma infeliz cadeia de acontecimentos, falhas tecnológicas e de procedimento causaram a queda do avião no mar.

Para chegar a este resultado, o jornalismo da Globo se debruçou em pesquisas minuciosas de áudio e vídeo, nos processos da Justiça francesa e nas investigações iniciais realizadas pelas autoridades brasileiras.

Relembre o acidente do voo 447, da Air France

No dia 31 de maio de 2009, o voo AF447 da Air France decolou do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, rumo a Paris, mas nunca chegou ao destino final.

A aeronave com 228 pessoas a bordo de 32 nacionalidades, sendo 59 brasileiros, sumiu algumas horas após a partida, tornando-se um dos acidentes que mais transformaram a segurança da aviação mundial.