Conheça a dieta que Kate Middleton deve seguir durante seu tratamento contra o câncer

Os súditos da princesa de Gales, também conhecida como Kate Middleton, têm demonstrado apoio à esposa do príncipe William, depois de se saber que ela está lutando contra o câncer há vários meses.

A princesa de Gales decidiu tirar um tempo para se concentrar em sua recuperação, seguindo à risca todas as instruções que recebe dos profissionais para vencer esta doença, que tira milhares de vidas a cada ano em todo o mundo.

Dentro destas instruções não falta a rigorosa dieta que deve seguir durante o tratamento para curar-se do seu câncer, cujo tipo não foi revelado.

Qual é a dieta que a princesa de Gales, Kate, está seguindo durante o seu tratamento contra o câncer?

Para que o estado de saúde de Kate Middleton melhore, não apenas é necessário comparecer às suas sessões de quimioterapia e consumir certos medicamentos, como a princesa tem feito, mas também seguir uma dieta saudável para recuperar a energia gasta com a medicação. Por isso, muitos chamaram a atenção para este ponto, já que é bem sabido que a princesa de Gales é uma cozinheira em potencial, pois ela afirmou que adora preparar comida, especialmente macarrão com queijo.

No entanto, embora Kate Middleton siga uma dieta em sua luta contra o câncer que consiste nos equilíbrios necessários de carboidratos, proteínas e fibras, muitos afirmaram que o otimismo e a vontade de seguir em frente tornaram-se fundamentais para manter-se firme em sua medicação, e isso também é obtido através de suas refeições favoritas, que, de acordo com o jornal The Mirror, são os pratos favoritos da princesa de Gales que a fazem sorrir no meio da tempestade que está passando.

Trata-se do pate com brioche torrado, figos assados com presunto de Parma com chutney de maçã picante, seguidos de linguini de camarão tigre e cogumelos selvagens. E se ainda houver espaço para a sobremesa, costuma sempre escolher o pudim de caramelo pegajoso por ser ao mesmo tempo (úmido e fofo).