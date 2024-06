A saia da polêmica: o dia em que a rainha Letizia deixou as redes sem palavras com seu visual mais ousado

A rainha Letizia deixa milhares de pessoas sem palavras mais uma vez com seu grande estilo. Após uma semana de moda intensa em que, por ocasião dos Prêmios Princesa de Astúrias, ela foi vista usando um de seus melhores trajes de gala, desde um vestido de corpo de cristais de Teresa Helbig até o elegante design de Carolina Herrera que decidiu usar na cerimônia realizada em Oviedo, a soberana espanhola mostrou seu lado mais vanguardista.

ANÚNCIO

A rainha Letizia em sua versão mais moderna com uma saia rasgada da H&M

Em 2022, Letizia Ortiz viajou até Tudela para marcar presença em um festival de cinema, e longe dos estilos sóbrios que havia usado em ocasiões anteriores, com um vestido de malha da COS, naquela ocasião surpreendeu com uma saia plissada. De xadrez, comprimento midi e evasê, até aí as três características que compõem as preferências de Letizia em relação a saias. O detalhe que mudou tudo foi uma abertura na altura do joelho que deixou muitos boquiabertos.

Rainha Letizia da Espanha (Carlos Alvarez/Getty Images)

Trata-se de um design da H&M, especificamente da coleção feita em colaboração com a Toga Archives. As peças sem gênero e com um toque irreverente fazem parte do ADN da marca fundada em 1977 pela reconhecida designer japonesa Yasuko Furuta, que já inclui a rainha Letizia na lista de celebridades que usaram seus designs.

É sobre uma peça da designer japonesa Yasuko Furuta

Letizia demonstrou que usa a moda para se expressar livremente. Consciente de que seu visual, nada típico, causaria grande controvérsia, mas que não hesitou em arriscar e mostrar que a roupa também existe para experimentar e se divertir, de acordo com o site Telva.

Letizia Ortiz (Carlos Alvarez/Getty Images)

Nas palavras da designer Yasuko Furuta, a peça é muito importante para dar às mulheres a oportunidade de se sentirem sensuais através da pele: “Quero oferecer às mulheres a possibilidade de escolher que parte da pele mostrar. O buraco desta saia é parte dessa ideia. Decidir o quanto mostrar, não pelas expectativas, mas pelo que você se sentir confortável”.