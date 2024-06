A envolvente minissérie escondida na Netflix e é uma verdadeira joia

Coreia do Sul, Itália, Polônia, Espanha são alguns dos muitos países com filmes e séries na plataforma da Netflix que tornam o streaming mais variado. Nesta lista está um filme alemão que promete mantê-lo grudado no sofá. Trata-se de ‘Lauchhammer: Morte em Lusácia’, uma série policial de 6 episódios com duração de 45 minutos cada.

A sinopse da minissérie detalha o seguinte: “quando um macabro assassinato força o detetive Maik Briegand a retornar à sua terra natal, ele começa a desenterrar cadáveres, pistas e seus próprios traumas do passado”.

A produção alemã é dirigida por Till Franzen e estrelada por Mišel Matičević e Odine Johne. Além disso, conta com o roteiro de Frauke Hunfeld e Silke Zertz.

Maik Briegand (interpretado por Misel Maticevic) é um detetive que retorna a Lusácia (Alemanha), sua cidade natal, para resolver um macabro assassinato que coloca em perigo os habitantes da região.

Lá, ele conhecerá sua parceira Odine Johne (Annalena Gottknecht), com quem será obrigado a desenterrar cadáveres, pistas e seus próprios traumas do passado para descobrir o assassino. A série se passa em uma região mineradora do país.

Seis episódios, uma história