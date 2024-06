Katy Perry "ressurge" com uma música que está se tornando viral no TikTok, o que isso significa e qual é a sua origem?

O TikTok consolidou-se como a plataforma para a criatividade e engenhosidade, transformando a maneira como as pessoas compartilham e consomem conteúdo. Esta rede social teve um impacto significativo na música, revivendo canções de décadas passadas e apresentando-as a novos públicos de forma cativante.

É assim que muitos artistas viram seus sucessos ressurgirem graças às tendências virais e desafios musicais que capturam a imaginação de usuários em todo o mundo, demonstrando o poder do TikTok para conectar gerações através da música e da criatividade.

Ao longo dos anos, temos visto temas como "Put Your Head on My Shoulder" de Paul Anka (1959), "Dreams" de Fleetwood Mac (1977), "Rasputin" de Boney M. (1978) e até "Beggin'" de Måneskin (2017) e "Blinding Lights" de The Weeknd (2019) ressurgirem com grande força.

Agora é a vez de um dos maiores sucessos de 2010 que está dominando a plataforma, empoderando mulheres. Trata-se de "Teenage Dream" de Katy Perry e este é a origem da tendência viral do momento.

Por que “Teenage Dream” ressurgiu no TikTok?

As mulheres dominaram co TikTok com “Teenage Dream” de Katy Perry e tudo começou com um vídeo que quebrou recordes de visualizações na plataforma. A responsável foi Anna Paul, a criadora de conteúdo australiana de 25 anos que conquistou plataformas como Instagram e TikTok. Segundo revelado, ela chega a ganhar mais de US$220 mil por mês. Além de ser criadora de conteúdo, Anna é empresária e tem sua própria marca de cuidados com a pele chamada Paullie Skin.

Com 2,4 milhões de seguidores no Instagram, 7,2 milhões no TikTok e mais 2,5 milhões em sua conta secundária no TikTok ‘More Anna Paul’, Anna alcançou uma impressionante presença online. Nascida e criada na Austrália, a influenciadora tem raízes turcas e alemãs, o que adiciona uma rica diversidade cultural à sua identidade, além de despertar a curiosidade sobre seu dia a dia.

No seu novo vídeo viral que já se tornou tendência, ela aparece sincronizando os lábios com a música "Teenage Dream" de Katy Perry. Através da sua conta @more.annapaul, pode-se ler "Tenho tido esta frase na minha cabeça há ANOS, é apenas um [bop] e isso nunca vai mudar". O vídeo obteve mais de 12 milhões de visualizações em pouco tempo e agora inspirou usuários de todo o mundo a recriar a sua interpretação.

A tendência também tem sido a desculpa perfeita para os internautas pedirem a Katy Perry para "voltar" à música e fazer músicas como "Teenage Dream", "I Kissed a Girl" e "California Girls".

A origem de “Teenage Dream” de Katy Perry

Katy Perry, uma das artistas mais icônicas do pop contemporâneo, deixou uma marca indelével na indústria musical com seus sucessos cativantes e suas performances deslumbrantes. Entre suas muitas músicas, "Teenage Dream" se destaca não apenas por seu sucesso comercial, mas também por seu profundo impacto cultural e emocional.

A música faz parte do terceiro álbum de estúdio dela, que a consolidou como uma superestrela global, igualando o recorde de Michael Jackson com cinco singles número um em um único álbum no Billboard Hot 100.

A canção foi escrita por Katy Perry em colaboração com destacados compositores e produtores, incluindo Bonnie McKee, Dr. Luke, Max Martin e Benny Blanco. Inspirada no amor jovem e na nostalgia da adolescência, "Teenage Dream" captura a euforia e a inocência dos primeiros amores.

Em várias entrevistas, Perry explicou que a música reflete um estado de felicidade pura e despreocupada que muitas pessoas associam com seus anos de adolescência. “Queria capturar esse sentimento de ser jovem e apaixonado,” disse Perry. A melodia vibrante e as letras sinceras e emotivas têm ressoado com audiências de todas as idades, tornando a música um hino duradouro do pop.