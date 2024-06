Netflix: o emocionante filme baseado em uma história real impactante

Há uma variedade de filmes ou séries de muitos anos atrás que são muito bons na lista da plataforma Netflix, mas nas últimas semanas ela adicionou ao seu catálogo uma comovente produção lançada em 2002. Trata-se de ‘O Pianista’, estrelado por Adrien Brody e dirigido por Roman Polanski.

Elogiada pela crítica no momento de seu lançamento, este filme é estrelado por Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay, Maureen Lipman, Emilia Fox, Ed Stoppard, Julia Rayner, Jessica Kate Meyer, Ronan Vibert, Ruth Platt, entre outros, e tem uma duração de 149 minutos.

O filme conta a história de Wladyslaw Szpilman, um brilhante pianista polonês de origem judaica que vive com sua família no gueto de Varsóvia.

Quando, em 1939, os alemães invadem a Polônia, consegue evitar a deportação graças à ajuda de alguns amigos. Mas terá que viver escondido e completamente isolado por muito tempo, e para sobreviver terá que enfrentar perigos constantes.

O famoso pianista judeu polonês Wladyslaw Szpilman luta para sobreviver à tirania nazista durante a Segunda Guerra Mundial neste drama baseado em suas memórias.

Uma mão amiga o salvou da morte

Em 1942, o pianista sofreu a perda de sua família quando eles foram levados em um trem de gado para o campo de extermínio de Treblinka, no Leste da região. Ele teria ido com eles, mas uma mão amiga o ajudou a não ser descoberto, enquanto ele via como Varsóvia era destruída aos poucos pelo exército nazista.

Foi precisamente aí que Szpilman enfrentou um oficial alemão, que lhe perguntou sobre sua profissão, e ao saber que era pianista, o levou até um piano e pediu que tocasse uma música. Quando terminou, o oficial perguntou se ele era judeu e então lhe deu comida e roupas para que pudesse sobreviver nos próximos dias; o nome do oficial que praticamente salvou sua vida foi Wilm Hosenfeld.

Quando a guerra acabou, o homem voltou ao seu emprego na rádio polaca e continuou a trabalhar como pianista, dando concertos a solo e em grupos de câmara até 1986, quando decidiu dedicar-se exclusivamente à composição musical. Faleceu em 2000, conforme relatado pelo portal El Financiero.

Foi nomeado para 7 prêmios da Academia do Oscar (2003), incluindo Melhor Filme e Melhor Fotografia, dos quais ganhou 3: Melhor Ator (Adrien Brody), Melhor Diretor (Roman Polanski) e Melhor Roteiro Adaptado.

Também recebeu o prestigioso prêmio Palma de Ouro (Palme d’Or) do Festival de Cannes de Melhor Filme em 2002.