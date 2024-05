Aurora retorna ao Brasil para uma única apresentação em 2024

Após uma passagem memorável pelo Lollapalooza 2023, a cantora norueguesa Aurora retorna ao Brasil para apresentar o show de sua nova turnê. Conforme publicado pela CNN Brasil, o show foi anunciado pela produtora 30e e será uma apresentação única a ser realizada no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 16 de novembro.

ANÚNCIO

A turnê em questão será a “What Happened To The Earth? Part 3″, que é baseada em seu novo álbum, “What Happens With The Heart”. O álbum em questão tem data prevista de lançamento para o dia 7 de junho e já está deixando os milhares de fãs da cantora completamente ansiosos.

A expectativa é que os ingressos comecem a ser vendidos a partir da próxima quarta-feira, dia 29 de maio, pelo site da Eventim e na bilheteria oficial. A venda deve começar a partir das 10 horas da manhã. Os valores vão de R$190 (meia-entrada pista comum) a R$770 (inteira para os camarotes).

Passagem polêmica

A última passagem de Aurora pelo Brasil fio replete de polêmicas. Na época, o público reparou que o ex-baterista Sigmund Vestrheim fez o sinal de “ok” em direção ao público, mas pouco tempo depois diversas pessoas utilizaram as redes sociais para afirmar que o gesto seria associado com grupos de extrema-direita associados a ideias de supremacia branca e antissemitismo.

Na ocasião, Aurora chegou a fazer um pronunciamento defendendo o baterista ao dizer que ele é um “amado e conhecido músico na Noruega” além de reforçar que “não faria sentido ele apoiar o extremismo de direita sem enfrentar as consequências”. O músico deixou de integrar a banda que acompanha Aurora após um mês da polêmica em questão.

Além da passagem polêmica da cantora pelo país, quem também recentemente se envolveu em discussões polêmicas na internet foi a própria produtora dos shows. A 30e precisou se pronunciar publicamente após as cantoras Ivete Sangalo e Ludmilla cancelarem suas turnês e culparem a produtora de não cumprir com o proposto em contrato.