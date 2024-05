Produtora dos shows de Ivete e Ludmilla orienta os fãs sobre a devolução do dinheiro

Na tarde da última quarta-feira, dia 15 de maio, as cantoras Ivete Sangalo e Ludmilla anunciaram em suas respectivas redes sociais o cancelamento de suas turnês, que seriam realizadas pela produtora 30e. Segundo publicado pela CNN Brasil, os shows das turnês “A Festa” e “Ludmilla in the House” já estavam com a venda de ingressos aberta, pegando os fãs de surpresa com o anúncio do cancelamento.

Com isso, no início da tarde desta quinta-feira (16), a produtora 30e se pronunciou a respeito da devolução dos valores referentes aos ingressos comprados pelos fãs. Por meio de uma publicação em suas redes sociais, a produtora orientou os fãs das cantoras e afirmou que realizará o reembolso integral (ingresso + taxa) para os que já adquiriram as entradas para as turnês que foram canceladas.

Confira como será o reembolso

Para quem comprou os ingressos utilizando o cartão de crédito, o reembolso será realizado de forma automática e deve acontecer em até duas faturas. Já no caso dos pagamentos via PIX, o reembolso também será feito de forma automática para compras realizadas nos últimos 90 dias e acontecerá em até 15 dias corridos. No caso de compras via PIX feitas mais de 3 meses atrás, a Eventim entrará em contato com o cliente para solicitar os dados bancários para reembolso.

Já para quem realizou a compra de forma presencial em uma das bilheterias oficiais os formatos de reembolso se mantem os mesmos para as compras no crédito. Já as compras feitas com cartão de débito terão um prazo de 30 dias para o reembolso que acontecerá de forma automática na conta bancária vinculada ao nome impresso no cartão utilizado para compra. Os clientes que optaram pelo pagamento em dinheiro devem aguardar pelas orientações da empresa.

Além disso, a produtora ainda avisou que não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais e pela remissão de cortesias.