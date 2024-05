No Rancho Fundo: Quinota e Artur terminam por causa de personagem inesperado

Marcelo (José Loreto) consegue acabar com o namoro de Artur (Túlio Starling) e Quinota ( Larissa Bocchino) nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo

Marcelo (José Loreto) consegue acabar com o namoro de Quinota (Larissa Bocchino) e Artur (Túlio Starling) nos próximos capítulos de No Rancho Fundo. Tudo com a ajuda de Deodora (Debora Bloch), que também está de olho na fortuna da família Leonel.

Para usufruir da fortuna da família protagonista da novela, o bandido revela para o seu melhor amigo que já foi noivo da filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão). A notícia deixa Arthur muito abalado, mesmo sabendo que todo mundo tem um passado antes de qualquer novo relacionamento.

Além disso, o personagem de José Loreto afirma para o atual namorado de Quinota que segue apaixonado por ela e que fará de tudo para reconquistar a mulher, o que deixa Artur furioso.

Dando sequência ao plano montado com Deodora, o vilão de No Rancho Fundo consegue um encontro com Quinota e tenta convencê-la de que está arrependido de tê-la abandonado na igreja.

Sem malícia da situação, a personagem de Larissa Bocchino perdoa o rapaz, mas não pensa em reaver o noivado.

Por outro lado, Artur se afasta de Quinota por causa das revelações feitas por Marcelo. Ele também procura os conselhos de Guilherme Tell (Rafael Saraiva), que diz que o rapaz precisa esquecer o que aconteceu entre Quinota e Marcelo.

Artur fica destruído ao reencontrar Quinota

Nos próximos capítulos da novela das 18 horas, Artur fica acabado ao flagrar Quinota e Marcelo juntos. Na situação, o vilão de No Rancho Fundo tenta salvar a mocinha de um grave acidente.

Tudo acontece quando Quinota tenta ajudar Juquinha (Tomás de França) e acaba sendo socorrida por Marcelo, que leva a filha de Zefa para o hospital.

Sem saber que caiu num plano do vilão, Artur chega ao mesmo hospital com Guilherme e vê os ex-noivos juntos, criando uma situação dominada pelo ciúmes.

