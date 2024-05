No Rancho Fundo: Tia Salete se apaixona por personagem inesperado

Floro Borromeu (Leandro Daniel) é o novo amor de Tia Salete (Mariana Lima) na novela No Rancho Fundo. Segundo o roteiro da Globo, a irmã de Zefa Leonel (Andréa Beltrão) finalmente deixa o passado para trás.

Em cenas que ainda estão por vir, a personagem vai se jogar nos braços do delegado, mas não será tão rápido quanto os fãs da novela das 18 horas desejavam.

Tímida e ainda com muitos receios, Tia Salete fica mais próxima de Floro Borromeu, quando descobre que Deodora (Debora Bloch) está muito próxima dela. Mas, o encontro das duas acaba sendo mais intenso quando ela dá de cara com Vespertino (Thardelly Lima), que chegou a prometer levá-la para o altar.

No Rancho Fundo: Após levar um pé na bunda de Vespertino (Thardelly Lima), Tia Salete (Mariana Lima) vai atrás de Deodora (Debora Bloch) (Cadu Pilotto/Globo)

Mesmo jurando que esqueceu das maldades feitas por Vespertino no passado, Tia Salete não consegue deixar passar o fato do cafajeste ter desaparecido por anos e parte para cima do homem e acaba sendo presa pelo delegado de No Rancho Fundo.

Um novo amor surge atrás das grades

O que Tia Salete não imaginava é se apaixonar na cadeia. Em cenas futuras, o delegado começa a ver a irmã de Zefa Leonel com outros olhos e o mesmo acontece com ela, que vai trás do delegado após ser liberada. Os dois chegam até a se beijar num dos capítulos da novela da Globo.

O delegado Floro Borromeu ( Leandro Daniel) é o novo namorado de Tia Salete (Mariana Lima) na novela No Rancho Fundo (Camilla Maia/Globo)

E, depois de alguns encontros, o namoro entre Floro Borromeu e Tia Salete acaba sendo oficializado pelo novo casal de No Rancho Fundo.

O elenco da novela No Rancho Fundo conta com Larissa Bocchino, Túlio Starling, Andrea Beltrão, Alexandre Nero, José Loreto, Luisa Arraes, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Mariana Lima, Alejandro Claveaux, Clara Moneke, Welder Rodrigues,Titina Medeiros, Thardelly Lima, Igor Jansen, Heloísa Honein e Guthierry Sotero.

