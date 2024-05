No Rancho Fundo: 4 personagens arrancam dinheiro de Tico Leonel

Nos próximos capítulos de No Rancho Fundo, Tico Leonel (Alexandre Nero) cai em armadilha e perde muito dinheiro

Fé (Rhaisa Batista), Esperança (Andréa Bak), Marcelo (José Loreto) e Deodora (Debora Bloch) vão arrancar dinheiro de Tico Leonel (Alexandre Nero) nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo.

Depois da passagem no tempo, onde Zefa Leonel (Andrea Beltrão) fica muito rica, o marido da personagem acaba caindo em uma mentira contada pelos vigaristas e faz empréstimos para esses quatro personagens, mas esquece de cobrar.

O abuso da ingenuidade de Tico Leonel começa com Fé, que diz que o Primo Cícero (Haroldo Guimarães) morreu, mas voltou à vida, e usa deste momento para tirar proveito e muito dinheiro do bolso do pai de Quinota (Larissa Bocchino).

Mesmo após briga com Zefa Leonel (Andrea Beltrão), Fé (Rhaisa Batista) consegue arrancar dinheiro da família (Léo Rosario/Globo)

Esperança não foge do assunto e também aproveita da morte de Cícero. Ela manipula ainda mais a história e arranca uma boa ajuda de custo do novo milionário de No Rancho Fundo.

A bondade de Tico Leonel se espalha pela novela

Os bandidos Marcelo e Deodora não deixam escapar a oportunidade de arrancar uma boa quantia dos bolsos do marido de Zefa. A dupla se aproveita da morte de Cícero nos próximos capítulos da novela da Globo.

O personagem de José Loreto, por exemplo, convence Tico Leonel que ele teve um sinal divino e o pai de Quinota acredita que o ex-genro é uma boa pessoa.

Primo Cícero (Haroldo Guimarães) é dado como morto nos próximos capítulos de No Rancho Fundo (Fábio Rocha/Globo)

Também querendo ver Zefa Leonel na pobreza mais uma vez, Deodora também aproveita da crença de Tico, que leva a vilã para conhecer o parente. Neste encontro, a dona do bordel acaba caindo nas graças do pai de Quinota e eles ficam mais próximos, Tudo por causa da fortuna da família.

O elenco da novela No Rancho Fundo conta com Larissa Bocchino, Túlio Starling, Andrea Beltrão, Alexandre Nero, José Loreto, Luisa Arraes, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Mariana Lima, Alejandro Claveaux, Clara Moneke, Welder Rodrigues,Titina Medeiros, Thardelly Lima, Igor Jansen, Heloísa Honein e Guthierry Sotero.

*As informações sobre os capítulos de No Rancho Fundo podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.