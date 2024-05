Para acomodar shows de Bruno Mars no Rio de Janeiro, apresentações em Brasília têm datas alteradas

As polêmicas envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Live Nation, produtora responsável por trazer ao Brasil os shows do cantor Bruno Mars, parecem ter chegado ao fim. Após uma série de discussões e até mesmo a mensagens e críticas publicadas nas redes sociais, os shows de Bruninho, inicialmente agendados para a semana das eleições no Rio de Janeiro, parecem ter uma nova data.

Conforme publicado anteriormente, o cantor Bruno Mars vem ao Brasil para novos shows ainda neste ano de 2024. As apresentações devem acontecer no mês de outubro, entre a primeira semana e o início da segunda quinzena do mês. Inicialmente, era previsto que as apresentações tivessem início no Rio de Janeiro, nos dias 4 e 5, mas as datas foram barradas pela prefeitura da cidade visto que eram próximas ao dia das eleições municipais.

Segundo o G1, após uma série de reuniões, prefeitura e produtora entraram em acordo com relação a novas datas para a apresentação do cantor na cidade. No entanto, as novas datas interferiram nas demais apresentações de Bruno em solo brasileiro. A turnê, que começaria pelo Rio de Janeiro, deverá ter início pelas apresentações de Brasília, visto que o estado não terá eleições municipais. Com isso, as apresentações na primeira semana de outubro devem acontecer em Brasília, seguir para São Paulo na semana seguinte e terminar no Rio de Janeiro.

No DF, eleições não serão um impeditivo

Conforme a publicação, este ano não acontecerá uma eleição no Distrito Federal. Com isso, não existiriam impeditivos para que os shows do cantor acontecessem em Brasília durante a primeira semana de outubro.

Vale lembrar que a decisão sobre o cancelamento das apresentações no Rio de Janeiro foi justamente a proximidade dos shows com o dia das eleições, comprometendo assim os esquemas de segurança tanto para as eleições quanto para as apresentações do cantor. Agora, é esperado que Bruno Mars se apresente no Rio de Janeiro entre os dias 17 e 20 de outubro, ainda sem confirmação ou venda de ingressos.

Até o momento, todas as apresentações do cantor no país estão com os ingressos completamente esgotados.