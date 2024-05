‘Come to Rio, Bruninho!’: Prefeitura e produtora entram em acordo sobre shows de Bruno Mars

A confusão envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro e a produtora Live Nation aparentemente chegou ao fim. Após a prefeitura barrar a apresentação do cantor Bruno Mars por ser às vésperas das eleições municipais, a passagem de Bruninho pelas terras cariocas já recebeu novas datas que serão anunciadas em breve.

As apresentações, inicialmente marcadas para os dias 4 e 5 de outubro, foram impedidas visto que as eleições municipais acontecem no dia 6 do mesmo mês, algo que seria “inviável” do ponto de vista da segurança, segundo declarações da prefeitura, uma vez que o contingente da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana estaria direcionado à segurança do processo eleitoral.

Agora, conforme publicado pelo O Globo, prefeitura e produtora entraram em um acordo e já liberaram as novas datas para o show de Bruno Mars no Rio de Janeiro. Além das datas, outra novidade é que o cantor pode realizar até 3 apresentações no Engenhão, e não 2 como era previsto anteriormente. Isso acontece visto que três dias foram negociados, ao invés de apenas 2 como previsto anteriormente.

Eduardo Paes comemora acordo

Após criticar a postura da produtora que “ignorou completamente as determinações da prefeitura ao realizar o anúncio e venda dos ingressos para as apresentações dos dias 4 e 5 de outubro”, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi um dos primeiros a celebrar nas redes sociais o acordo entre a prefeitura e a produtora.

Em sua conta no X, antigo Twitter, Paes compartilhou a mensagem: “Habemus, Bruno Mars”. Apesar da comemoração do prefeito, a Live Nation ainda não divulgou as novas datas das apresentações, até porque precisa lidar com um novo impasse: uma das datas autorizadas coincide com um dos shows do cantor na cidade de Brasília, e que já está com todos os ingressos esgotados.

Desta forma, seguimos aguardando a confirmação sobre as novas datas para os shows de Bruno Mars no Rio de Janeiro, bem como informações sobre a venda e troca de ingressos.