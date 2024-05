MasterChef Confeiteiros domina TV e paga R$ 340 mil ao vencedor

Ainda vai demorar para o MasterChef Confeiteiros chegar no Brasil, mas é possível entender um pouco da próxima competição gastronômica da Band assistindo ao Dessert Masters, sua inspiração australiana.

Ainda não sabemos qual é o prêmio final do novo spin off do MasterChef Brasil, mas na Austrália, país onde o programa de TV já faz sucesso, o confeiteiro que vencer leva para casa 100 mil dólares australianos, cerca de R$ 340 mil.

Por lá, apenas 10 apaixonados por confeitaria concorreram ao prêmio final, mas, se depender do histórico do MasterChef Brasil, a versão adocicada pode ter mais concorrentes na cozinha da Band. Afinal, o programa apresentado por Ana Paula Padrão é sempre lotado.

A sobremesa é o prato principal no MasterChef Brasil

A versão dedicada à confeitaria ainda está sendo montada pela Band, mas é claro que no MasterChef Confeiteiros a sobremesa será o prato principal.

No Dessert Masters, por exemplo, os concorrentes precisam se virar nos trinta para elaborar pratos inspirados na natureza e nos mais diferentes desafios propostos pelos jurados do programa.

Mas, além do sabor, o empratamento também precisa chamar a atenção dos jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin.

Segundo a proposta do Dessert Masters, os participantes precisam se inspirar e abusar da criatividade para deixar sua sobremesa ainda mais chamativa.

Os motivos para Band apostar na confeitaria

A estreia do spin off do MasterChef empolgou a Austrália. Segundo dados divulgados pela Paramount, a competição foi um sucesso, atingindo 5,6 milhões de telespectadores ao longo de toda a temporada.

No 10 Play, canal que exibe o Dessert Masters em 2023, foram 102 telespectadores acompanhando o reality gastronômico, que ganhou uma 2ª edição neste ano.

Agora, basta esperar o MasterChef Confeiteiros chegar no Brasil e saber se ele vai repetir o sucesso feito na Austrália.