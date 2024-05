MasterChef Confeiteiros: O que foi revelado até agora sobre o programa

MasterChef Confeiteiros chega ao Brasil no segundo semestre de 2024

Enquanto o MasterChef Brasil 2024 não estreia na Band, que já divulgou quando a competição gastronômica começa, as curiosidades em torno da primeira versão para confeiteiros aumentam.

O formato inédito no Brasil estreia com grande expectativa para a emissora e também para o público que está curioso para saber os detalhes das provas e quem serão os concorrentes ao primeiro troféu MasterChef Confeiteiros.

Mas, a Band ainda não divulgou quase nada sobre a nova competição gastronômica da televisão. Até onde se sabe, o programa é inspirado no talent show Dessert Masters, que faz muito sucesso na Austrália.

Em 2024, Henrique Fogaça volta ao MasterChef Brasil para avaliar os cozinheiros amadores (Reprodução/Band)

Outra hipótese é que o MasterChef Brasil para os amantes de confeitaria está previsto para estrear no mês de outubro, depois que o público conhecer o cozinheiro amador campeão da temporada 2024 do reality.

Além disso, é esperado que o novo formato não tire as provas de confeitaria da versão original do MasterChef Brasil. Todos os anos, a cozinha do programa da Band pega fogo quando os jurados revelam que os competidores precisam cozinhar usando chocolate.

A Band também confirmou que em time que ganha não se mexe. O MasterChef Confeiteiros será apresentado por Ana Paula Padrão e os Chefs Helena Rizzo, Eric Jacquin e Henrique Fogaça serão responsáveis por julgar os pratos feitos na cozinha da emissora.

Band confirma que MasterChef Brasil 2024 estreia no dia 28 de maio (Reprodução/Instagram da Band)

Vale destacar que os interessados em concorrer ao MasterChef Confeiteiros precisam se inscrever no site oficial do programa e seguir todas as regras exigidas pela produção da Band.

Quando começa o MasterChef Brasil na Band?

O Masterchef Brasil 2024 começa no dia 28 de maio. A data oficial foi divulgada pela Band, que segue confirma ainda que Ana Paula Padrão segue na apresentação da competição gastronômica, que neste ano conta com duas temporadas.

O Chef Henrique Fogaça, que deixou o reality gastronômico no ano passado, também volta a julgar os cozinheiros amadores selecionados para enfrentar o temido relógio nesta nova temporada.