Temporada 2 de “Wandinha” na Netflix: conheça os novos membros do elenco da série

Novidades no aclamado show

A aguardada segunda temporada de “Wandinha” está em andamento e a Netflix revelou emocionantes detalhes sobre os novos membros do elenco que se juntarão a esta aclamada série.

Com a produção em andamento e as filmagens programadas para acontecer em Dublin, Irlanda, esta temporada promete levar os fãs a novas e emocionantes aventuras na Nevermore Academy.

Jenna Ortega, Emma Myers, Joy Sunday e Hunter Doohan retomarão seus papéis na segunda temporada de "Wandinha". Esses atores continuarão interpretando os adorados personagens que cativaram os espectadores na primeira temporada da série.

Alterações no elenco

Percy Hynes White, que interpretou Xavier Thorpe na primeira temporada, não foi mencionado no comunicado de imprensa da Netflix, o que sugere sua saída do programa. Além disso, Jamie McShane foi rebaixado a convidado especial para a segunda temporada.

Por outro lado, a plataforma emocionou os fãs ao anunciar 12 novos membros do elenco para a segunda temporada de "Wandinha".

Entre eles estão figuras destacadas como Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Luyanda Unati Lewis-Nyawo, que foram promovidos a regulares da série.

Steve Buscemi como o novo diretor da academia

Steve Buscemi assumirá o papel do novo diretor da academia. Seu personagem é descrito como alguém que se sente um excluído e não se dá bem com os outros, mas que deseja ajudar e tentar resolver as coisas.

Billie Piper vai interpretar Capri, uma professora de música em Nevermore. Este personagem é caracterizado por sua sofisticação e seu gosto musical requintado.

Evie Templeton interpretará Annie, uma menina surpreendentemente segura de si e sábia além de seus anos.

Owen Painter interpretará Karloff, um personagem com habilidades sobrenaturais que terá um papel proeminente na segunda temporada.

Estrelas convidadas de renome

Além dos regulares da série, a série contará com a participação de estrelas convidadas de renome. Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment e Heather Matarazzo se juntarão ao elenco.

Tim Burton, que dirigiu todos os episódios da primeira temporada, estará encarregado do primeiro episódio da segunda temporada. No entanto, desta vez ele dividirá a responsabilidade da direção com Paco Cabezas e Angela Robinson.