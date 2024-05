Shows de Bruno Mars no Rio de Janeiro são barrados pela prefeitura.

Após afirmar que pretende trazer mais apresentações internacionais para o Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes alegou por meio de suas redes sociais que os shows de Bruno Mars, programados para acontecer no Rio de Janeiro nos dias 4 e 5 de outubro, não serão autorizados pela prefeitura.

Conforme sua declaração, que foi compartilhada pelo O Globo, o motivo que impedirá a realização das apresentações é a realização do primeiro turno das eleições municipais deste ano, que acontecem no dia 6 de outubro, dia seguinte às apresentações de Bruno.

Em sua publicação, Paes afirmou: “O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos”.

A produção foi avisada

Ainda segundo as revelações feitas pelo prefeito Eduardo Paes, a produção responsável pelos shows de Bruno Mars no país foi informada sobre a impossibilidade de realizar a apresentação na data em questão, mas ainda assim seguiram com o anúncio e com a venda dos ingressos.

A abertura da data extra, após todos os ingressos esgotarem, também não foi aprovada pela prefeitura que, inclusive, nem mesmo mencionou esta questão em seu pronunciamento. O segundo show seria exatamente na véspera das eleições.

Segundo Paes, a autorização para a realização do show não será dada pela prefeitura, que aproveitou as redes sociais para reforçar sua postura: “Se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível. Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio”.

Recentemente, o prefeito realizou uma nova publicação orientando a população a não comprar os ingressos para a nova data de show divulgada pela produtora. Ele ainda criticou a postura da Live Nation de forma aberta em suas redes sociais. “É incrível a irresponsabilidade! Vou acionar a polícia e os órgãos de defesa do consumidor. Estão vendendo o que não podem entregar. Nesses dias não acontecerá o show no Rio de Janeiro. E mesmo assim insistem em vender. Queremos muito a presença do Bruno Mars aqui. Só precisam respeitar as regras da cidade”.

Não comprem!!! Acabei de receber essa notificação pelo aplicativo do meu banco. É incrível a irresponsabilidade dessa @LiveNationBR ! Vou acionar a policia e os órgãos de defesa do consumidor. Estão vendendo o que não podem entregar. Nesses dias não acontecerá o show no Rio… pic.twitter.com/iMs0ZFRJZw — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 9, 2024

Em resposta, a Live Nation se pronunciou nas redes sociais e afirmou que a pré-venda e a venda geral dos ingressos para a apresentação extra no Rio de Janeiro foi adiada. No entanto, mudanças na data de realização das apresentações ainda não foram divulgadas.

Atendendo a solicitação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Live Nation Brasil, ciente da necessidade de alteração, anuncia que a pré e venda geral para o segundo show do Bruno Mars na cidade, atualmente marcado para 05/10 no Estádio Nilton Santos, serão postergadas. pic.twitter.com/dd8oGDvGxw — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) May 9, 2024

