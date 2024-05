Bruno Mars no Brasil: Novas datas são anunciadas após ingressos esgotarem em minutos

O anúncio de uma nova passagem do cantor Bruno Mars pelo Brasil levou os fãs do cantor à loucura. Tal foi o “efeito Bruninho” que os ingressos para as quatro apresentações esgotaram em uma questão de minutos. Os shows, originalmente marcados para os dias 4, 8, 9 e 17 de outubro, foram anunciados na última semana e a venda dos ingressos aconteceu entre os dias 6 e 8 de maio.

Conforme publicado pelo O Globo, após a notícia de que todos os ingressos foram vendidos a produtora Live Nation anunciou quatro novas datas para os fãs. Os shows também ocorrem nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, sendo que novamente duas apresentações aconteceram na capital paulista, uma no Rio e outra no Distrito Federal.

Confira como ficou a agenda de shows do cantor Bruno Mars no Brasil:

04 e 05 de outubro – Rio de Janeiro, no Estádio Nilton santos, o Engenhão;

Dias 08, 09, 12 e 13 de outubro - São Paulo, no Estádio MorumBIS;

Dias 17 e 18 de outubro - Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

Novamente, a venda de ingressos será realizada em duas etapas, sendo a primeira uma pré-venda exclusiva para clientes do banco Santander que acontecerá no dia 9 de maio. Em seguida, no dia 10 de maio, as vendas gerais serão liberadas para o público tanto por via digital quanto presencialmente nas bilheterias físicas. Vale lembrar que a venda de ingressos online é realizada com exclusividade pelo sita da TicketMaster. Assim como para a primeira leva de shows, é esperado que os ingressos esgotem com rapidez.

Entre a tarde da última terça-feira (7) e o início das vendas dos ingressos nas bilheterias oficiais, fãs que dormiram na fila relataram uma série de brigas e confusões no local. Segundo eles, o principal problema era a presença de cambistas e pessoas que insistiram em “furar a fila”.