‘Heeramandi’: tudo o que você precisa saber sobre a série indiana no Top 10 da Netflix

‘Heeramandi - O Bazar de Diamantes’ foi uma grande surpresa na Netflix. Desde a sua estreia em 1º de maio, a série indiana de Sanjay Leela Bhansali tem sido um grande sucesso entre os espectadores em todo o mundo.

ANÚNCIO

Na verdade, a produção conseguiu se tornar a segunda série de língua não inglesa mais assistida no serviço de streaming em nível mundial na semana de 29 a 5 de maio, com 4,5 milhões de visualizações.

A épica história segue as cortesãs de elite da Índia, também conhecidas como as tawaifs, no meio da luta de seu país pela independência da Grã-Bretanha durante a década de 1940.

Enquanto entretêm a aristocracia, buscam realizar seus desejos e enfrentam poderes.

Sobre o que é a série ‘Heeramandi - O Bazar de Diamantes’?

A série segue os passos de Mallikajaan, a poderosa líder de uma casa de cortesãs na Índia que vivem em Heeramandi, uma luxuosa mansão que abriga nawabs para performances inesquecíveis.

Após 25 anos reinando neste negócio, a principal cortesã de Heeramandi é invencível. Pelo menos até que Fareedan, a filha de sua falecida inimiga, volte à sua vida para cobrar vingança.

Ao mesmo tempo, a cidade circundante está agitada enquanto o povo luta contra o impiedoso Raj britânico em sua cruzada para que a Coroa mantenha seu domínio sobre a Índia e também o Paquistão.

Heeramandi - O Bazar de Diamantes Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

A cortesã Bibbojaan, filha mais velha de Mallika, ajuda secretamente os revolucionários pois deseja a liberdade de sua terra do domínio da Grã-Bretanha e também a sua da sua mãe.

Por outro lado, a filha mais nova da protagonista, Alamzeb, anseia viver longe da kotha para perseguir seu sonho de se tornar poetisa. No entanto, sua vida dá uma reviravolta quando conhece Tajdar.

Ele é o filho de um nawab que acabou de se formar em Direito em Oxford e esconde seus segredos. Será que ambos poderiam unir suas paixões ocultas para alcançar um propósito muito maior?

Heeramandi - O Bazar de Diamantes Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

"As arqui-inimigas Mallikajaan e Fareedan estão envolvidas em uma feroz luta pela sucessão de Heeramandi, onde as cortesãs são rainhas. A única esperança é Alam, a filha mais nova de Mallikajaan, mas o que acontece quando Alam renuncia ao poder e prefere o amor de um só homem à adulação de muitos?", diz a sinopse oficial.

"Heeramandi, ambientada na Índia colonial durante o movimento de independência, é uma saga épica de amor, poder, traição, luta e - acima de tudo - de liberdade", conclui o texto.

Heeramandi - O Bazar de Diamantes Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

‘Heeramandi’ é baseada em eventos históricos, mas a série não se baseia em uma história real. A produção conta uma trama original e completamente fictícia escrita por Moin Beg.

Quem faz parte do elenco?

A série musical indiana Heeramandi é liderada pelas atrizes Manisha Koirala interpretando Mallikajaan; Sonakshi Sinha nos sapatos de Fareedan e Aditi Rao Hydari como a determinada Bibbojaan.

O restante do elenco principal do projeto é composto pelas seguintes estrelas:

Sharmin Segal como Alamzeb

como Alamzeb Taha Shah Badussha como Tajdar

como Tajdar Sanjeeda Sheikh como Waheeda

como Waheeda Richa Chadha como Lajjo

como Lajjo Fardeen Khan como Wali Mohammed

como Wali Mohammed Shekhar Suman como Zulfikar

como Zulfikar Adhyayan Suman como Zoravar

Heeramandi - O Bazar de Diamantes Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Quantos episódios?

‘Heeramandi’ tem um total de 8 episódios. Todos os episódios estão disponíveis na Netflix em todo o mundo desde a estreia da produção na gigante do streaming no início de maio.

Trailer