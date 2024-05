Gracyanne Barbosa se emociona e revela que foi proibida de engravidar

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa se emocionou durante sua participação no podcast “PodCats” que foi ao ar no dia 8 de maio. Durante o programa, ela abriu o coração ao falar de detalhes de sua vida pessoal e chocou ao fazer uma dura revelação.

Conforme publicado por Hugo Gloss, a influenciadora aproveitou a oportunidade para esclarecer boatos que rondaram sua vida pessoal no passado e também para falar sobre o término de seu casamento com o cantor Belo.

Em um dos momentos mais chocantes, Gracyanne revelou que teve um contrato com uma grande marca que a impedia de engravidar. “Não vale a pena falar o nome, mas tinha essa exigência de que eu não podia engravidar. Na época, eu precisava financeiramente. Hoje eu não assinaria, porque acho que sua vida pessoal é só sua”, revela a musa. Segundo ela, hoje um de seus principais objetivos é justamente ser mãe.

Ela falou sobre o término do casamento

Outro tema que emocionou Gracyanne foi justamente o término de seu casamento de 16 anos com o pagodeiro Belo. Logo no início ela fez questão de reafirmar que, ao contrário do que muitos apontaram, a separação do casal não foi uma jogada de marketing. Ela também reforçou que a crise no relacionamento não é algo recente, mas que vem se arrastando desde o último ano e que a rotina intensa de trabalho do cantor foi determinante.

“Quando vi que ele estava se afastando, não acredito que foi por falta de amor, a relação vai se desgastando mesmo, muita coisa acontecendo, muita gente morando em casa e, às vezes, ao invés de conversar coisas nossas, a gente estava resolvendo problemas dos outros”.

Em seguida, a musa fitness revelou estar arrependida do relacionamento com o personal trainer Gilson de Oliveira. Segundo ela, a relação entre os dois se deu em um momento de carência. “Ele não era meu personal, era meu amigo na academia e foi um momento de carência, eu precisava de um cuidado. Como a gente estava brigado, acho que ele [Belo] também conheceu outras pessoas, mas não fui atrás”.

“Falam que foi traição, mas para mim e para ele não foi. A gente conversou sobre isso. Acho que foi errado, porque eu ainda estava casada. Me arrependo muito, não teria feito isso se fosse hoje. Mesmo brigados, eu o magoei”, revela Gracyanne que, em seguida, reforça que antes da separação se tornar pública os dois estavam dispostos a retomar o relacionamento, mas as coisas mudaram devido aos desdobramentos.