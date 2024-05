Gracyanne Barbosa se pronuncia após possível traição de Belo ser divulgada

O fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo parece ter um novo capítulo. Nos últimos dias, boatos de um possível relacionamento entre o cantor e a modelo Rayane Figliuzzi tomaram as redes sociais. Segundo diversas publicações, o relacionamento já teria ao menos 4 meses e teria começado quando a separação de Belo e Gracyanne ainda não estava oficializada.

ANÚNCIO

Segundo a Quem, enquanto Belo sabia do envolvimento da influenciadora fitness com o personal trainer Gilson de Oliveira, Gracyanne não sabia dos encontros entre o cantor e a modelo. Com isso, os fãs logo caracterizaram a situação como uma possível traição.

Na manhã desta quarta-feira, 08 de maio, Gracyanne aproveitou o espaço em seu Instagram para compartilhar uma mensagem motivacional com seus seguidores. “Toda tempestade em sua vida é passageira. Toda fase é temporária, tenha paciência, tudo vai dar certo, aos poucos as coisas vão se encaixar e a felicidade será restaurada. Deus tem planos incríveis para a sua vida. Logo você entenderá tudo o que passou e vai perceber que Deus faz sempre o melhor, independente da situação”.

Possível traição

Os boatos de uma possível traição por parte do cantor Belo começaram a surgir na última segunda-feira, dia 06 de maio. Na ocasião o colunista Leo Dias revelou que o pagodeiro teria um caso extraconjugal com a modelo Rayane Figliuzzi. Ao que tudo indica, o relacionamento não era de conhecimento da ex-esposa com a qual o cantor seguiu dividindo a mesma casa até recentemente.

Ainda conforme a Quem, a influenciadora fitness deu uma entrevista ao colunista Lucas Pasin, durante a qual declarou que só soube da traição do ex-marido por meio das publicações feitas na mídia. Na ocasião, ela apenas disse que deseja a felicidade dele.

Ela também reforçou que não mantem contato com o canto no que diz respeito a vida pessoal dele: “Estamos separados. Obviamente nos falamos quando necessário, mas sobre vida pessoal, não”.