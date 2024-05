Patrícia Poeta faz apelo durante dolorosa visita ao Rio Grande do Sul

A apresentadora Patrícia Poeta deixou os estúdios da Globo para ver de perto a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e pelas redes sociais fez um forte apelo aos fãs. A famosa também afirmou que não reconhece mais nada ao visitar a região onde nasceu.

Ao visitar São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, sua cidade natal, a apresentadora do Encontro abriu o coração e mostrou a situação de seus conterrâneos.

“Fico de coração partido ao andar pelo meu Rio Grande. De verdade, nunca imaginei que fosse ficar assim”, lamentou a famosa em sua rede social.

Nascida no Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta relatou aos fãs o trabalho feito na região e reforçou que as equipes de salvamento estão trabalhando no limite: “Não param nunca. Eles são verdadeiros heróis. Toda a população está empenhada dia e noite nos resgates”.

Por fim, a apresentadora do Encontro lembrou que, por causa da tragédia, boa parte do Rio Grande do Sul está sem luz e sem água. A famosa apelou nas redes sociais por doações para a sobrevivência de seus conterrâneos.

O ex-BBB Gabriel Santana diz que doações vão além do Pix

O ex-BBB Gabriel Santana mobilizou os seus fãs para o envio de mais adoções para o Rio Grande do Sul, que sofre com inundações causadas pelas fortes chuvas. Pelas redes sociais, o ator fez um apelo necessário para todos os seus seguidores.

“Vindo aqui para falar dessa situação caótica que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Vocês devem estar acompanhando”, começou o eterno Mosca de Chiquititas.

Como outros famosos do Brasil e do exterior, o ator Gabriel Santana pede donativos para os desabrigados no Rio Grande do Sul. O ex-participante do BBB reforçou que as doações não precisam ser apenas em dinheiro.