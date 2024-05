A poderosa vingança de Camila Parker: o brilhante triunfo da rainha que faz Meghan Markle fracassar

Após a esmagadora recepção do bem-sucedido podcast da rainha Camila, ‘The Queen’s Reading Room’, foi revelado que o popular programa retornará ao vivo no próximo verão. O que, segundo especialistas, poderia causar desconforto a Meghan Markle, cujo contrato com o Spotify foi cancelado no ano passado devido a baixos números de ouvintes.

ANÚNCIO

A nova vingança da rainha consorte: assim é a vitória de Camila Parker contra Meghan Markle

Devido à grande "demanda que o programa teve", o "Festival da Sala de Leitura da Rainha", estará de volta no próximo dia 8 de junho, no Palácio de Hampton Court. Um evento no qual a Rainha Camila estará acompanhada por dezenas de celebridades para falar sobre a importância da leitura.

Camila Parker A rainha terá uns dias de descanso (Sean Gallup/WPA Pool / Getty Images)

De acordo com o site oficial do evento, "este será 'maior e melhor' do que o encontro inaugural do ano passado e 'reunirá autores, especialistas, atores e amantes da literatura para celebrar o dia da palavra escrita".

"O podcast de Camilla tem sido um grande sucesso. Ela demonstrou muitas vezes que consegue atrair qualquer grande nome do mundo das artes que ela queira. Dado o aparente desinteresse de Meghan pela rainha Camilla, duvido que tenha algo agradável a dizer sobre ela ou seu podcast", comentou Ingrid Seward ao "Fabulous".

O podcast da rainha Camila continua, mas o de Meghan Markle foi cancelado pelo Spotify

Alguns internautas e fãs da família real garantem que isso significaria uma derrota para Meghan Markle e uma vitória para Camila Parker. Pois poucos projetos midiáticos têm tanta aprovação quanto o podcast da rainha consorte.

Meghan Markle A ex-estrela de 'Suits' tem surpreendido com um novo negócio (Chris Jackson/AP)

Por isso, de alguma forma, tem sido interpretado como uma espécie de vingança contra os duques de Sussex. Sem dúvida, seja ou não vingança, esta pequena vitória cai muito bem para a família real, especialmente neste momento em que o rei Charles III e Kate Middleton lutam contra o câncer.