Vídeo: influenciadora cristã diz que ‘macumba’ é culpada pelas enchentes no RS

Michele Dias está sendo acusada de intolerância religiosa devido aos comentários associando às enchentes do Rio Grande do Sul com terreiros de religiões de matrizes africanas no estado.

Em vídeo no Instagram a influencer afirmou que as fortes chuvas, que está causando estrago no sul do país, é a “ira de Deus”.

“O que está acontecendo no Rio Grande do Sul: Deus está descendo com sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com o maior número de terreiros de macumba, mais do que a Bahia”, disse Michele.

Confira o vídeo:

Gente, isso é inacreditável!



Que Deus doente é esse, dessa pessoa má e perversa?



"Pagar consequências disso?"



Inacreditável! pic.twitter.com/GNkjjhUt1L — Katharina Gurgel (@Kathgurgel) May 6, 2024

A influencer segue, e diz que os acontecimentos no RS já estavam sendo ‘comunicados’ desde o início de 2024.

“Eu estava vendo ontem e em algumas igrejas alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul devido à ira de Deus mesmo”, diz Michele, que trancou o perfil no Instagram. após as polêmicas.

Ela conclui dizendo que as enchentes foram consequências de ‘brincadeiras com a fé'.

“Deus é santo, não há um Deus maior do que ele e aí as pessoas estão abusando disso. Vocês podem ter certeza que Deus não divide a sua honra com ninguém e isso vai ter consequências, está tendo consequências”.

Tragédia no Rio Grande do Sul

Até a manhã desta terça-feira (7) a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que haviam sido 90 mortes em decorrência dos temporais que atingem o estado. Outros 4 óbitos sendo investigados. O estado registra 131 desaparecidos e 362 feridos.