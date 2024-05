VÍDEO: Sátira do Casseta & Planeta feita antes do fim de Renascer foi resgatada

Com Marcos Palmeira e Antônio Fagundes, Renascer virou piada no Casseta & Planeta, em 1993

Diferente dos problemas enfrentados em 2024, a primeira versão da novela Renascer, em 1993, foi um sucesso na Globo e fez até o Casseta & Planeta criar um sátira sobre o capítulo final da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Na sátira, o elenco do humorístico da Globo avisava o público que não era preciso esperar até o último capítulo para saber o destino dos personagens de Renascer.

“Nós vamos mostrar agora o final secreto da novela. Ele também não vai ao ar, porque não vai ser gravado”, informou a apresentadora da época.

Em seguida, uma imitação do cantor Ivan Lins, que interpretava o tema de abertura da novela em 1993, aparece no meio da floresta e canta “Nada cai do céu, nem cairá”.

Mas, a cena mostra um cofre, um peixe e um piano caindo na cabeça do humorista.

Em seguida, a sátira de Renascer mostra Ritinha em trabalho de parto. Enquanto ela aparece se retorcendo, um ovo gigante é colocado em suas mãos e todos descobrem que o filho é de Tião Galinha.

O destino de João Pedro no último capítulo de Renascer também vira piada na versão do Casseta & Planeta Urgente. Segundo o humorístico da Globo, o personagem deixa a fazenda de Cacau de José Inocêncio para viver de tomates e quiabos, para desgosto de seu pai.

O nascimento do filho de Buba também ganhou sua esquete no extinto programa da Globo. A personagem aparece numa carroça prestes a ter seu primeiro filho num parto natural.

Globo mexe com 3 personagens de Renascer

Para melhorar a audiência de Renascer, a Globo promove mudanças importantes na vida dos personagens da novela e, nesta semana, a vida deixa de ser monótona para Dona Patroa (Camila Morgado), Sandra (Giullia Buscacio) e Tião Galinha (Irandhir Santos).

Mesmo mantendo parte do roteiro original de 1993, escrito por Benedito Ruy Barbosa, o autor do remake (Bruno Luperi) dá mais dinamismo para atrair o público e fazer Renascer deixar a linha dos 25 pontos de audiência no horário nobre.