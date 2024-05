Bruno Mars volta ao Brasil em 2024 para uma série de quatro apresentações; veja as datas e locais

É oficial! Bruno Mars retorna ao Brasil ainda em 2024 para uma série de quatro shows em três cidades brasileiras. As apresentações estão programadas para a primeira quinzena de outubro no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Conforme publicado pelo GShow, as movimentações ao redor de uma possível nova vinda do cantor começaram depois que cartazes com os dizeres “The Return of Bruninho” apareceram nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As imagens foram publicadas pelo cantor em sua própria página do Instagram, o que aumentou ainda mais os rumores.

Finalmente, na tarde do último dia 2 de maio, os shows foram confirmados assim como as datas e locais das apresentações. Desta forma, a primeira delas deve acontecer no dia 4 de outubro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Em seguida, Bruno Mars volta a se apresentar em São Paulo, nos dias 8 e 9 de outubro, no Estádio MorumBIS. Para fechar a turnê, no dia 17 de outubro, o cantor se apresenta na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

A venda de ingressos começa em breve

Com o anúncio feito, os fãs já começaram a se programar para comprar os ingressos da apresentação. E a espera não será muito longa já que a pré-venda deve começar no dia 6 de maio. Neste primeiro momento a venda de ingressos será exclusiva para clientes do banco Santander e acontecerá nos dias 6 e 7 de maio. Para os shows de São Paulo, a pré-venda começa às 9 horas na bilheteria digital, e às 11 horas na bilheteria oficial. No Rio e em Brasília, o início será às 11h online e 13h na bilheteria física.

Já para o público geral, a venda terá início no dia 8 de maio, nos mesmos horários da pré-venda. A venda digital é exclusiva do site da Ticketmaster. Clientes Santander poderão parcelar o valor dos ingressos em até 5x sem sujos, enquanto os demais em até 3x.

Em São Paulo, os ingressos variam de R$235 a meia entrada para arquibancada, a R$1250 a inteira para pista premium.

