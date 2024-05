Bruninho no Brasil? Após passagem pelo The Town, Bruno Mars volta a fazer shows no país em 2024

Momentos após o jornalista José Norberto Flesch anunciar o retorno do cantor Bruno Mars ao Brasil para uma série de shows, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo foram surpreendidos com cartazes misteriosos com a frase “The Return of Bruninho”. Segundo informações do G1, a ação seria o início da divulgação de novos shows do cantor no Brasil e as imagens chegaram a ser compartilhadas pelo próprio artista e pela Live Nation, produtora de eventos conhecida por trazer ao país grandes nomes da música internacional.

ANÚNCIO

BRUNO MARS NO BRASIL!



Shows ainda em 2024!



Mais informações em breve! — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 1, 2024

Conforme a publicação, o canto deve retornar ao Brasil para realizar uma série de shows pelo país ainda em 2024, no entanto as datas e detalhes de cada apresentação ainda não foram divulgados. Pela localização do cartaz encontrado em São Paulo, os fãs acreditam que a possibilidade é de que o show de Bruno Mars na cidade ocorra no estádio do Morumbi.

No X, antigo Twitter, páginas compartilharam as imagens dos cartazes espalhados pelo Brasil.

ELE CONFIRMOU! Bruno Mars via instagram stories. 🇧🇷✨ pic.twitter.com/HJPsXRZdBn — Bruno Mars Access (@BrunoMarsAccess) May 1, 2024

Passagem impressionante pelo The Town

Em 2023, Bruno Mars foi uma das principais atrações da primeira edição do The Town, festival dos mesmos produtores do Rock in Rio que movimentou a cidade de São Paulo. Na ocasião, o cantor lotou duas noites de apresentação no Autódromo de Interlagos mostrando que é capaz de envolver completamente o público mesmo após um dia repleto de apresentações.

Após sua passagem pelo país, ele também rendeu comentários ao revelar o apelido de “Bruninho” e publicar um vídeo mostrando momentos de sua passagem pela cidade de São Paulo. Na ocasião, o vídeo viralizou e animou milhares de brasileiros que reconheceram as paisagens pelas quais o cantor passou.

Novas informações sobre os shows devem ser divulgadas em breve, visto que o próprio cantor compartilhou as imagens dos cartazes espalhados pelo país na última quarta-feira, dia 1 de maio.