Príncipe William fala sobre o estado de Kate Middleton em meio a suas quimioterapias

O Príncipe William e a Princesa de Gales, do Reino Unido, participam de um evento de lançamento pré-campanha, organizado pelo Centro para a Primeira Infância da Fundação Real, na BAFTA em 30 de janeiro de 2023 em Londres, Inglaterra. (Foto de Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images)

O Príncipe e a Princesa de Gales participam de Lançamento de Pré-Campanha no BAFTA

Kate Middleton permanece ausente enquanto se recupera do câncer e dos seus tratamentos preventivos de quimioterapia, que preferiu manter em privado, deixando assim seus seguidores atentos a uma possível aparição.

No meio de sua ausência, o príncipe William retomou sua agenda e nas últimas semanas foi visto em alguns eventos, embora tenha uma aparência ótima, os questionamentos sobre a saúde de sua esposa não têm faltado.

Isto foi o que o príncipe William disse sobre a saúde de Kate Middleton

O príncipe William, que se tornará no futuro no Rei da Inglaterra, acompanhou seu pai em seu primeiro ato oficial em público desde que revelou seu diagnóstico de câncer em fevereiro passado.

Os representantes da coroa britânica demonstraram que, apesar da difícil situação de saúde que enfrentam, continuam firmes com suas responsabilidades. Foi durante esse ato que o filho mais velho do monarca deu detalhes sobre o estado atual da princesa, embora ambos tenham se recusado a falar sobre o assunto para evitar fofocas.

“Está tudo bem, obrigado. Sim, estamos indo bem”, expressou.

Os príncipes de Gales optaram por postar fotos antigas em suas publicações mais recentes, pois parece que Middleton preferiu tirar um tempo antes de aparecer novamente.

De acordo com meios de comunicação internacionais, Kate decidiu, no meio de sua luta contra essa cruel doença, não usar peruca, apesar da queda de cabelo que a quimioterapia pode causar, com o objetivo de demonstrar coragem e aceitar sua realidade.

Foi no passado dia 22 de março que a rainha fez sua última aparição pública para falar sobre a doença que estava enfrentando e silenciar a onda de especulações causada por sua ausência.

Desde então, os reais têm recebido mensagens de apoio, pois Middleton e o Rei Carlos III tiveram que enfrentar o diagnóstico juntos, o que representou uma grande baixa na monarquia. William e Camila Parker têm sido os que tiveram que comparecer em alguns compromissos no lugar deles.

Middleton conseguiu posicionar-se como uma das peças mais importantes da família real, devido ao grande nível de aceitação que tem mantido ao longo dos anos, graças ao seu compromisso e lealdade com o legado real.