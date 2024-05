A reaparição do rei Charles com Camila Parker

De acordo com a revista Vanitatis, o herdeiro de Elizabeth II continua em tratamento, com uma evolução mais do que favorável, destaca o comunicado compartilhado pelo Palácio de Buckingham na última sexta-feira.

Junto com Camila, chegou ao centro em um veículo luxuoso da frota real, saudando o público que se tinha reunido às portas para, mais uma vez, lhe mostrar seus bons desejos.

Um rei relaxado e mais humilde

Ao Rei notou-se relaxado, feliz por regressar às suas atividades e mais magro do que há alguns meses. Os reis reuniram-se com médicos e aprenderam sobre o uso de tecnologia inovadora, como scanners de tomografia computadorizada, que ajudam na detecção precoce de doenças.

Na visita, que durou aproximadamente uma hora, enfatizou a importância do diagnóstico precoce do câncer e do conhecimento necessário sobre pesquisas inovadoras, algumas das quais financiadas pela Cancer Research UK e realizadas no Centro Macmillan do University College Hospital, no centro de Londres.

Para o Reino Unido, foi um retorno muito especial do Rei Charles, que compartilhou com pessoas que sofrem da mesma doença e que lhe permitiram falar sobre sua experiência com o câncer e a quimioterapia, que também recebem neste centro.

