Globoplay: série desvenda a história de Ayrton Senna através do olhar do piloto

A série Senna por Ayrton estreia no Globoplay quando a morte do piloto completa 30 anos

Três décadas após o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o GP de San Marino, que matou Ayrton Senna, o Globoplay estreia uma série documental de três episódios que conta a história do tricampeão mundial de Fórmula 1, através do olhar do próprio piloto.

Feita a partir de imagens de acervo e de muita pesquisa nos arquivos da TV Globo e de outras emissoras, Senna por Ayrton entra no catálogo da plataforma no dia 1 de maio.

A homenagem busca levar um diferencial aos fãs de Ayrton Senna. Segundo o diretor Rafael Pirrho, a ideia é sair daquilo que já foi feito sobre o piloto desde sua morte em 1º de maio de 1994.

“O que a gente propôs foi que ele [Ayrton Senna] narrasse a própria trajetória”, disse Pirrho, deixando claro que a proposta de Senna por Ayrton é mostrar “sempre pelo ponto de vista” do piloto de Fórmula 1.

Os detalhes de Senna por Ayrton no Globoplay

Um dos primeiros momentos exibidos na nova série sobre Ayrton Senna é uma entrevista feita pelo cantor Roberto Carlos para o especial de fim de ano da Globo, em 1988.

Na época, Senna tinha se tornado campeão mundial e pegou uma carona no carro conversível do cantor. Na entrevista, o piloto revela que na estrada prefere ser motorista ao invés de passageiro.

Ayrton Senna e Roberto Carlos viajam de carro em série documental do Globoplay (Divulgação/Globoplay)

O piloto é chamado de humorista por Roberto Carlos, que pede para ele cantar durante a viagem de carro: “Canta um pouquinho aí. Porque eu também gosto de dirigir com alguém cantando”.

O primeiro episódio de Senna por Ayrton mostra a paixão do piloto pelo automobilismo e os primeiros títulos. No segundo, o namoro com Xuxa Meneghel e as polêmicas na carreira são revelados.

No terceiro, e último capítulo, as dificuldades de Senna nos anos de 1992 e 1993 revelam um outro lado do piloto que conquistou as pistas da Fórmula e o mundo. Neste, o trágico acidente que tirou sua vida também será relembrado.