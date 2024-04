Netflix: a minissérie viciante baseada em uma história real que vai te prender desde o início

A plataforma da Netflix tem em sua lista uma minissérie que possui os três componentes para te manter no sofá neste fim de semana, mistério, drama e suspense. Trata-se de “A Lei de Lidia Poët”, uma produção italiana.

A minissérie conta em 6 capítulos a vida de Lidia Poët, que foi a primeira mulher a se tornar advogada na Itália.

Com sua jornada para se formar e sua subsequente desqualificação, ela iniciou um movimento no país para que as mulheres pudessem exercer a advocacia, uma profissão vetada para elas no final do século XIX.

A série evidencia ao longo dos episódios todas as dificuldades com as quais a advogada se depara apenas por ser mulher. Desde o início de sua carreira, Poët teve que lidar com os estereótipos e a misoginia de uma profissão que não via com bons olhos uma mulher atuando como advogada, conforme relatado pelo portal Newtral.

Uma luta para exercer a profissão

Poët conseguiu contornar a recusa dos tribunais graças ao seu irmão Enrico, que desempenhou um papel fundamental em seu desenvolvimento profissional e lhe abriu espaço no escritório de advocacia que ele administrava.

Como se vê em A Lei de Lidia Poët, Enrico contou com sua colaboração em alguns dos casos que ele lidou. Uma vez lá, ele pôde se especializar na proteção de crianças, marginalizados e mulheres.

Embora a série mostre uma constante disputa entre os dois, a Casa Forense explica, por exemplo, que foi seu irmão quem a incentivou a se formar e exercer a advocacia.

Estreou na plataforma de streaming em fevereiro de 2023 e se tornou uma das séries mais reconhecidas da Netflix.

Isso sem dúvida se deve às destacadas atuações de Matilda De Angelis, que foi premiada, e que, junto com Eduardo Scarpetta e Pier Luigi Pasino, dão vida a esta história.

“Na envolvente série de época inspirada na história da primeira jurista da Itália, Lidia Poët luta para exercer a advocacia enquanto investiga homicídios”, descreve a breve sinopse da minissérie “A Lei de Lidia Poët” feita pela Netflix.