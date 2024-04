A nova vida de Shakira em Miami: ela se tornou muito amiga de Gisele Bündchen

Shakira, Sasha Pique e Milan Pique participam do MTV Video Music Awards de 2023 no Prudential Center em 12 de setembro de 2023 em Newark, Nova Jersey. (Foto de Jason Kempin/Getty Images para MTV)

Deixando para trás sua vida em Barcelona, Shakira começou sua nova vida na Flórida em abril de 2023. A mãe de Milan e Sasha leva seus filhos para jogar basquete com calças e camiseta de yoga, mas saindo de um Lamborghini personalizado.

Shakira sente-se melhor do que nunca

A mulher de 47 anos já superou seu período sombrio. No fim de semana passado, fez uma aparição surpresa no Coachella, em pé diante de um cartaz que dizia ‘turnê mundial’, e depois anunciou sua turnê ‘As mulheres não choram mais’, com 14 datas no outono do hemisfério Norte deste ano.

Durante o festival de Coachella, Shakira se juntou ao produtor argentino Bizarrap para duas músicas.

Miami está testemunhando o renascimento de Shakira

Em Miami, seu novo álbum já é número um na lista Top Latin da Billboard, tornando-a a primeira mulher com álbuns número um em quatro décadas.

Suas aparições constantes têm sido no The Tonight Show com Jimmy Fallon e no podcast Deep Hidden Meaning Radio.

Carro de 260.000 dólares

Shakira usa o SUV de 260.000 dólares para levar e buscar seus dois filhos, Milan, de 11 anos, e Sasha, de 9 anos, entre sua casa de 20 milhões de dólares e a Miami Country Day School, que custa 46.000 dólares por ano.

Amizade com Gisele Bündchen e seus filhos

Além de levar seus filhos para vários eventos esportivos, como o Aberto de Miami, Sasha e Milan se tornaram amigos de Benjamin, de 14 anos, e de sua filha Vivian, de 11, de Tom Brady e Gisele Bündchen, já que suas mães são amigas. Os quatro crianças estudam no Miami Country Day.

Além de basquete, futebol e tênis, Shak leva seus filhos para andar de jet ski a partir do cais de sua mansão à beira-mar em Miami Beach.