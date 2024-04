Unfollow em Davi: O número de seguidores do campeão do BBB 24 despencou

Fora do BBB, o fim do namoro com Mani fez Davi perder mais seguidores no Instagram

Davi Brito sofre um grande cancelamento virtual. Depois de vencer o BBB 24, o baiano vive rodeado de polêmicas e está sentindo o gosto amargo da decepção do público que votou durante os 100 dias de reality show.

O perfil do campeão do BBB 24 passou de 10,5 milhões de seguidores para 10,1 milhões. Além de perfis anônimos, famosos, como Anitta, deixaram de seguir Davi no Instagram.

A reação dos ex-fãs acontece depois que o ex-brother anunciou o fim do namoro com Mani. Essa é a sua maior polêmica fora da casa do BBB 24.

Davi confirma término com Mani e fãs do BBB reage com força nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

A situação é crítica para Davi, que fez o público repensar sobre o favoritismo do ex-anônimo, que neste momento segue sua agenda de compromissos com a Globo, que também segue levantando a separação de Davi e Mani em seus programas.

No É de Casa, por exemplo, a apresentadora Rita Batista chegou a questionar se o campeão do BBB 24 continuava casado e, antes da separação se tornar pública, Davi Brito afirmou que “sim”.

“Parem de ficar falando que não continuo com a minha nega. Querem que eu fique solteiro. Tá um bafafá completo”, disse o ex-brother.

Davi, campeão do BBB 24, chama Mani Reggo de ex-namorada no Altas Horas (Globo)

Davi também chegou a dizer que queriam queimar seu filme fora da casa do Big Brother Brasil. Para a apresentadora da Globo, o baiano também chegou a dizer que já tinha dado “uns beijinhos” em Mani e que estava tudo certo com o casal.

O campeão do BBB 24 está sumido das redes sociais

Com tanta polêmica, Davi Brito é o primeiro campeão do BBB que fica fora das redes sociais. Há tempos que isso não é visto entre os participantes do reality, que se promovem na internet durante e no final do programa.

Atualmente, Davi não posta nada nos stories do Instagram, onde sua última publicação fixa foi nesta quinta-feira (25), onde ele aparece nos bastidores dos estúdios da Globo.

Na legenda da foto, o campeão do BBB 24 escreveu: “Você é do tamanho dos seus sonhos! Lute, persista, insista, corra atrás, passe algumas noites sem dormir direito, mas nunca desista de seus sonhos, acredite que é capaz, se olhe no espelho e diga pra você: você tem potencial! Ninguém além de você mesmo pode torná-lo real”.