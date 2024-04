Tributo Laura Cardoso: 7 novelas inesquecíveis da veterana na Globo

No Tributo da Globo, as personagens marcantes de Laura Cardoso serão trazidas de volta à TV

A atriz Laura Cardoso ganha uma homenagem em vida da TV Globo, onde relembra sua trajetória desde 1981, quando estreou na novela Brilhante. No Tributo, a veterana fala com orgulho das suas personagens marcantes na televisão.

“Amo representar, sou uma operária da arte. Quer me ver bem? Ponha-me no palco, na televisão, no rádio, no circo”, afirma a atriz, que é um exemplo para outros colegas de profissão.

Ao longo dos anos, Laura Cardoso esteve em grandes sucessos na Globo e você pode relembrar abaixo 9 novelas que estão marcadas na memória da atriz e do público!

Brilhante (1981)

Neste clássico da Globo, Laura Cardoso interpretou Dona Alda, que vivia num universo limitado aos acontecimentos dentro de sua casa, rua e televisão.

Em Brilhante, a personagem de Laura Cardoso era apaixonada por novelas (Globo)

Ela era especialista nas economias domésticas e fazia todo o trabalho doméstico, mas sempre tinha um tempo para comentar as novelas.

Em Brilhante, a personagem de Laura Cardoso era casada com Hernani (Rodolfo Mayer) e mãe de Luiza (Vera Fischer), Galeno (Sérgio Mamberti) e Virgínia (Joana Fomm).

Mulheres de Areia (1993)

Reprisada muitas vezes na Globo, a novela foi marcante para Laura, que interpretou Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Gloria Pires, e esposa do pescador Floriano (Sebastião Vasconcellos).

Mulheres de Areia: Laura Cardoso interpreta Isaura Araújo, mãe das gêmeas Ruth e Raquel (Divulgação/Globo)

Para a veterana homenageada no programa Tributo, sua personagem na novela Mulheres de Areia mostrou que o amor incondicional existe.

“O amor que ela tinha pelas filhas, isso ela deixou. Ela amava desesperadamente, tanto uma como a outra”, assumiu a veterana sobre Isaura.

A Viagem (1994)

Laura Cardoso ama todas suas personagens, mas ela sempre falou com carinho de Giomar, personagem que precisou sumir durante um tempo da novela da Globo.

Em 1994, Laura Cardoso (Guiomar) foi afastada das gravações de A Viagem por questões médicas (Globo)

A veterana deu um tempo nas gravações de A Viagem para enfrentar uma cirurgia. A solução encontrada pela Globo foi deixar a personagem morando num sítio.

Para dar continuidade a história de Guiomar, a equipe da novela A Viagem criou um novo cenário, que não estava previsto no roteiro original.

A Padroeira (2001)

Nesta novela, Laura Cardoso mostrou como o amor e a fé pode mais uma vez superar qualquer obstáculo. A veterana interpretou Silvana da Rocha, mãe de João Alves (Cláudio Gabriel).

Em A Padroeira, Laura Cardoso viveu uma mulher simples e cheia de fé (Reprodução/Globo)

Muito pobre, ela não deixava nada abalar a sua fé. Laura rezando o terço na frente da santa é uma cena marcante para muitos fãs desta personagem.

As cenas da personagem de Laura Cardoso ao lado do sobrinho Atanásio (Jackson Antunes), que morre na novela, também levou fortes emoções aos fãs de A Padroeira.

Chocolate com Pimenta (2004)

Dona Carmem foi uma das avós mais amadas da televisão. Apaixonada pelos netos, ela fez de tudo para ver Ana Francisca (Mariana Ximenes) feliz, mas muito foi questionado sobre o final desta personagem.

Chocolate com Pimenta: Márcia (Drica Moraes), Timóteo (Marcello Novaes) e Carmem (Laura Cardoso) em cena (Divulgação/Globo)

Na época, comentava-se que a personagem de Laura Cardoso em Chocolate com Pimenta poderia morrer, mas o autor Walcyr Carrasco não deu bola para os boatos.

Reprisada diversas vezes na Globo, a novela mostra que a mulher do campo continuaria viva para ver sua família aumentar e seguir muito feliz.

O Profeta (2006)

Exibida há 17 anos no horário das 18 horas, a novela não foi nada feliz para Laura Cardoso, que interpretou Abigail, que sumiu antes mesmo do último capítulo.

O Profeta: Ao lado de Mauro Mendonça, a atriz Laura Cardoso viu sua personagem sem destaque na novela (João Miguel Junior/Globo)

Na época, a veterana homenageada pela Globo no programa Tributo mostrou que estava insatisfeita com sua personagem, que não teve o destaque que merecia.

Na trama, ela era esposa de Francisco (Mauro Mendonça) e avó de Paulito (Thiago Luciano) e Lídia (Nina Mesquita). Muito rígida, Abigail era uma boa conselheira e dona de um grande coração.

A Dona do Pedaço (2019)

A Dona Do Pedaço: A personagem de Laura Cardoso ajuda Maria da Paz (Juliana Paes) em momentos difíceis (Reprodução/Globo)

Laura Cardoso entrou no meio deste sucesso do horário nobre da Globo. Em sua 5ª novela escrita por Walcyr Carrasco na emissora, a dama da televisão interpretou a avó de Joana (Bruna Hamú).

A personagem vivia num asilo e se tornou uma grande amiga e conselheira da protagonista Maria da Paz (Juliana Paes) depois que a boleira sofreu um assalto.