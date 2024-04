Encontram o violão histórico com o qual John Lennon gravou ‘Help’

The Beatles

O quinto álbum de estúdio dos Beatles, intitulado ‘Help’, foi lançado em 6 de agosto de 1965. Sua música promocional, identificada com o mesmo nome do álbum, foi uma verdadeira sensação de tal magnitude que, no mesmo ano, inspirou a realização de uma comédia musical de uma hora e 32 minutos, estrelada pelos próprios quatro integrantes.

O violão usado para gravar o super sucesso foi recentemente encontrada numa casa em Inglaterra e agora será leiloada nos dias 29 e 30 de maio, no Hard Rock Café da cidade de Nova Iorque, por um valor que poderá situar-se entre os 600 e 800 mil dólares.

Detalhes do leilão

O leilão do violão acústico de doze cordas, Framus Hootenanny, será realizado pela empresa americana Julien’s Auctions, especializada na venda de objetos de celebridades nos Estados Unidos e no Reino Unido.

O instrumento que se pensava estar perdido foi encontrado em um quarto de uma casa enquanto seus ocupantes estavam se mudando. Acredita-se que, em meados e finais dos anos 60, a famosa Framus estava sob posse de Gordon Waller, da dupla britânica Peter & Gordon, que mais tarde a presenteou a algum membro de sua equipe.

“Encontrar este instrumento extraordinário é como encontrar um Rembrandt ou um Picasso perdidos, e ainda assim ele parece e soa maravilhosamente bem, apesar de ter sido guardado em um sótão por mais de 50 anos”, explicou em comunicado Darren Julien, um dos dois diretores e fundadores da casa de leilões.

Antes do leilão, o instrumento poderá ser visto em uma exposição até 29 de abril no Hard Rock Cafe de Londres e de 22 a 28 de maio no de Nova York.