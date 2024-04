MasterChef Brasil: Ovos ‘traiçoeiros’ eliminaram Gleice da final

Quatro ovos eliminaram Gleice Simão do MasterChef Brasil

Na 3ª temporada do MasterChef Brasil, uma competição de ovos tirou Gleice Simão da final do reality show gastronômico. Ela foi eliminada por não cumprir bem as quatro etapas: frito, poché, omelete e mollet.

Quando saiu do programa da Band, a cozinheira afirmou que sabia que os ovos não eram o seu forte. Em suas palavras, a competidora tinha uma noção que iria “se lascar”.

“Minha mão é muito pesada. Foi uma das provas mais difíceis”, disse a eliminada do MasterChef Brasil em 2016, ao site da Band.

Na 3ª temporada do MasterChef Brasil, Gleice não conseguiu controlar o medo (Reprodução/Band)

A paulista não fugiu das suas falhas na prova. Na época ela falou que os problemas na cozinha do reality show começaram logo quando ela quebrou o primeiro ovo: “O segundo não deu muito certo e a omelete também não”, contou Gleice.

Sobremesa com ovos fez Gleice entrar no MasterChef

Gleice Simão entrou na 3ª temporada do MasterChef Brasil depois dos jurados aprovarem o seu quindim feito nas audições. Na época, ela convenceu Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin que seria uma boa concorrente ao troféu.

Mesmo com o avental nas mão, a participante não deixa de temer o ovo, que foi chamado por ela de “traiçoeiro”.

“Nunca estamos muito confiantes. Quando fiz o quindim eu não estava, o ovo é traiçoeiro, mas para fazer a receita do quindim é preciso misturar com outras coisas”.

Um detalhe faltou para Gleice vencer

Segundo a própria competidora da 3ª temporada do MasterChef Brasil, ela deveria ter dado mais atenção ao seu inimigo na cozinha.

O ciclo de Gleice Simão no MasterChef Brasil começou e terminou por causa dos ovos (Reprodução/Band)

Segundo ela, o melhor seria ter estudado mais para ter uma chance de chegar na final do programa apresentado por Ana Paula Padrão na Band.

“Eu não levo muito jeito para mexer com ovos, então, eu teria estudado mais”, disse a participante, que prometeu treinar mais receitas que levam ovos.

Eliminada da 3ª temporada do MasterChef Brasil, Gleice Simão ainda brincou que seu ciclo começou e terminou por causa do ovo.