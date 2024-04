Aclamado filme baseado em uma arrepiante história real

Para os espectadores que gostam de filmes e séries de crimes reais, a plataforma da Amazon Prime TV tem em seu catálogo uma história arrepiante que vai te deixar de cabelo em pé, trata-se do filme ‘Zodíaco’.

Este filme é baseado em eventos reais e narra a história de um assassino que aterroriza os cidadãos da Baía de São Francisco e zomba das autoridades policiais através de cartas criptografadas, ao longo de décadas.

O filme começa quando, após seu primeiro crime, o assassino envia uma mensagem explicando que, se não for publicado, continuará com sua onda de assassinatos.

Um assassino e várias cartas

É aí que o repórter Paul Avery, interpretado por Robert Downey Jr. e o cartunista Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), do jornal onde trabalham, decidem investigar o caso por conta própria.

Por sua vez, os policiais Dave Toschi (Mark Ruffalo) e William Armstrong (Anthony Edwards) se juntam à caçada do assassino, que costuma fornecer supostas pistas para eles, que vão desde objetos deixados por ele nas cenas do crime, até cartas que devem ser decifradas para poder ler uma mensagem oculta nelas.

O assassino de São Francisco se autodenominava o ‘assassino do Zodíaco’ e matou pelo menos cinco pessoas entre 1966 e 1978.

Segundo o portal Tucson,, a história deste personagem já havia sido levada para as telas no filme The Zodiac (Alexander Bulkley, 2005), e embora seja verdade que foi filmado com um orçamento baixo, o filme é bem feito, inclusive o foco é muito interessante, já que do assassino só conhecemos seus assassinatos, as cartas em código que costumava enviar para a Polícia, mas nada mais.

Por isso, inicialmente parecia estranho que um cineasta como David Fincher decidisse filmar sua própria versão, sentimento que desaparece imediatamente ao conhecer a qualidade do resultado, pois não só o elenco é excepcional (Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Brian Cox, etc.), mas Fincher mais uma vez demonstra sua qualidade como diretor e seu dom para contar histórias.