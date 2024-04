Este é o filme brasileiro da Netflix do qual todos estão falando: sua trama vai te inspirar esta semana

Nos últimos anos, a Netflix tem apostado fortemente em filmes internacionais que rapidamente conquistaram um lugar nas listas de popularidade. Desde dramas finlandeses e franceses até comédias coreanas e espanholas, na plataforma você pode encontrar algo que o tire da sua zona de conforto e das histórias às quais Hollywood nos habituou.

Agora, o Brasil também está chamando a atenção com suas produções, especialmente as comédias românticas que combinam humor, romance e a cultura vibrante do país de forma única.

Desde histórias doces e piegas até tramas mais ousadas e provocativas, os filmes brasileiros na Netflix garantem que você terá um bom tempo do início ao fim. Esta semana, a comédia romântica brasileira, ‘Rodeio Rock’, conquistou o coração da audiência. Quer saber do que se trata? Aqui te contamos tudo.

Aqui está o que você precisa saber sobre Rodeio Rock, a comédia romântica brasileira do momento

Rodeio Rock Uma comédia romântica brasileira que está dando o que falar na plataforma (Netflix)

Rodeo Rock é uma comédia dramática romântica brasileira que chegou à Netflix para te conquistar. Escrita por Felipe Golgosi e dirigida por Marcelo Antúnez, o filme segue um aspirante a estrela de rock que tem a oportunidade de mudar sua vida ao substituir um cantor de música sertaneja em sua turnê musical. Estrelado por Lucas Lucco e Carla Díaz, o elenco também inclui Felipe Hintze, Paula Cohen, Charles Paraventi, Norival Rizzo, Sergio Loroza, Marcelo Flores, Wilson Rabelo, Felipe Folgoshi, Rodrigo Fernandes, Mauricio de Barros, Vitor DiCastro e Rodrigo Sater.

Hero (Lucas Lucco) é um aspirante a estrela do rock que sonha em ser admirado pelo seu trabalho e habilidade musical. No entanto, a sorte não está do seu lado, pois, sem sucesso, ele é obrigado a realizar trabalhos temporários para ganhar a vida.

A oportunidade de sua vida chega quando é contratado para substituir o popular cantor de sertanejo Sandro Sanderlei, com quem ele se parece muito.

No entanto, Hero não gosta nada de música sertaneja e luta para se encaixar em um novo ambiente, quando seu mundo é abalado pela presença de Lulli (Carla Díaz), ex-namorada de Sandro, por quem ele se apaixona.

É assim que, à medida que a história avança, vemos Hero tentando conquistar o coração de Lulli, que acredita ser Sandro. No entanto, por não ser ele e não saber que sempre foi um canalha, ele se comporta de forma completamente diferente com ela, o que a confunde e a faz suspeitar de que algo está sendo planejado. A trama pode parecer previsível e piegas, mas a diversão está garantida.