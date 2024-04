Popó aceita lutar com Vítor Belfort na faixa de 85 kg: “quem tá pipocando agora é você!”

O tetracampeão de boxe Acelino Popó Freitas acabou com o entrave para a luta contra o campeão de MMA Vítor Belfort e agora aguarda que o lutador se manifeste para cravar a data do confronto.

No domingo, durante um evento em Curitiba, Popó subiu ao ringue, pegou o microfone e diz que aceita lutar contra Belfort na faixa dos 85 kg. É um meio termo entre os 89 kg que queria Belfort e os 76 kg onde o boxeador costumava lutar.

“Vitor, quem está pipocando agora é você. Você pediu 89kg, a gente pode lutar com 85kg, está na sua mão e só depende de você. Se não a gente vai botar outro pra lutar no Fight Music Show 5 onde farei a minha despedida do boxe”, provocou Popó.

Recomendados

A luta entre os dois ex-lutadores está prevista para setembro e todo esse jogo de pressão faz parte do marketing para levantar a audiência e garantir um bom faturamento no bolso dos dois com as cotas de pay-per-view.

A luta será a despedido oficial de Popó dos ringues, segundo ele, e embora seja mais um show do que uma luta, os admiradores do boxe não param de se questionar se lá em cima do ringue algum dos dois ex-campeões em suas respectivas modalidades vai aceitar sair derrotado, somente em nome do entretenimento dos fãs. Se Popó é tetracampeão nas categorias dos leves e superpenas, entre 58 kg e 61 kg, Vítor está acostumado a enfrentar brutamontes na faixa dos médios, até 84 kg, e sua carreira e os títulos que conquistou mostram que agüenta muita porrada. Um cruzado, sem querer, pode escapar a qualquer momento e mudar o roteiro do evento!