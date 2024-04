Ex de Maite Perroni pede desculpas após vídeo que o expõe tentando beijar uma mulher à força

Christian “Koko” Stambuk continua no centro da polêmica por seu vergonhoso comportamento no domingo, durante o evento Fiesta de la Vendimia de Casablanca, no Chile. O renomado cantor, que atualmente é vocalista do Glup, tentou beijar à força a apresentadora Melina Noto.

Um vídeo que se tornou viral desde o domingo à noite o mostra segurando o rosto da apresentadora com as duas mãos e forçando-a a beijá-lo nos lábios. O assunto permaneceu nas tendências das redes sociais durante toda a semana e diferentes meios de comunicação do seu país criticaram essa ação.

Koko Stambuk y Melina Noto, Instagram @chacabucotvcasablanca

Agora, de acordo com a revista Quien, o próprio Koko Stambuk, ex-namorado de Maite Perroni, pede desculpas através de um vídeo que postou em sua conta oficial do Instagram.

"No vídeo, gostaria de pedir um grande pedido de desculpas a Melina Noto pelo que aconteceu no domingo em Casablanca. Este não é um vídeo de justificação, não é um vídeo para normalizar as coisas; é um vídeo de desculpas pelo que aconteceu. Nunca me atreveria a questionar os sentimentos de uma mulher, muito menos de uma pessoa. Pensei muito sobre o que dizer, realmente, e acredito que não me resta nada além de admitir que cometi um erro. Acredito que todos somos seres humanos e todos, às vezes, fazemos coisas que não estão certas", disse o vocalista, de acordo com a revista Quien.

"Na desconstrução de uma sociedade na qual fui criado, obviamente, hoje estou entendendo coisas; estou crescendo, estou percebendo que há coisas que normalizamos e não estão certas, e estou assumindo a responsabilidade por elas. Estou assumindo meu erro; estou assumindo também as consequências que meu erro pode ter, legais, também com minha banda e com as pessoas que amo. E, é claro, tentando que isso ajude a evitar que essas situações ocorram novamente, que não se normalizem", acrescentou.