Fim de Sintonia na Netflix! 5ª temporada conclui traça o destino dos protagonistas

No fim de Sintonia , 5ª temporada conclui traça o destino dos protagonistas (Divulgação/Netflix Brasil)

A 5ª temporada de Sintonia será o fechamento das histórias dos amigos Nando (Christian Malheiros), Rita (Bruna Mascarenhas) e Doni (Jottapê), pelo menos, é o que revelou a Netflix Brasil ao anunciar que as gravações já começaram.

Depois de quatro sequências de sucesso, a plataforma de streaming decidiu que é hora de encerrar a série brasileira que virou um fenômeno entre os assinantes. Segundo informações divulgadas, pela Netflix, a 5º temporada será o último encontro dos protagonistas em Sintonia.

“Vocês estão prestes a testemunhar os episódios conclusivos da história dos amigos Nando, Rita e Doni. Preparados para o final dessa história?”, questiona a Netflix Brasil aos fãs da saga.

O que vamos assistir na 5ª temporada?

Está garantido que o desafio é levar os desfechos e o destino do trio protagonista de Sintonia. Em um breve resumo, a plataforma de streaming faz três perguntas ao público

“Será que esse é mesmo o fim da linha para Nando? Como fica a vida de Rita após o curso de Direito? E o novo sonho de Doni vai realmente dar certo?”. Depois, é dito que “finalmente” todos vão descobrir se a força dessa amizade é capaz de superar qualquer coisa.

Até o momento, a Netflix não divulgou quando a nova temporada de Sintonia entrará no catálogo da Netflix, pela última vez.

Fãs fazem apelo para a “Dona Netflix Brasil”?

Ao descobrirem o fim de Sintonia, muitos internautas correram para o X, antigo Twitter, para fazer um pedido para a plataforma de streaming: deixem Sintonia viver!

A saída da série brasileira do catálogo não agradou o público, principalmente quem acompanha desde a primeira. Em muitos comentários envolvendo as gravações da 5ª temporada, muitos fãs questionam as razões para cancelarem a produção e declaram que é uma “tristeza”.

o jp era tão magrinho e com cara de criança na primeira temporada caramba o tempo voou — matt (@pdpmatt) April 8, 2024

Outros fazem um forte pedido para a Netflix Brasil, que ganhou até um apelido carinhoso nas redes sociais: “Ei Netinha, não poderia renovar?”.