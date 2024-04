Quando William deixou Kate Middleton chorando em seu primeiro Natal juntos

Apesar de todos os rumores que sempre circulam na mídia internacional e nas redes sociais, o casal formado por Kate Middleton e o príncipe William é um dos mais sólidos dentro da realeza europeia.

No entanto, nos primeiros dias do romance do casal real, William deixou sua namorada Kate chorando depois de cancelar seus planos festivos no último minuto, então eles não se viram durante os dias de Natal e Ano Novo.

O complicado primeiro Natal e Ano Novo de Kate e William

A biógrafa real Katie Nicholl, em seu livro de 2011 The Making of a Royal Romance, revelou detalhes inéditos do primeiro ano dos príncipes como casal.

Recomendados

"Em novembro de 2006, logo antes de William se formar em Sandhurst, Kate foi convidada para Sandringham para o tradicional almoço de Natal da família real, sendo a primeira vez que uma namorada recebia tal convite", afirmou a autora no texto.

O duque e a duquesa de Cambridge participam da apresentação do filme 'Top Gun: Maverick' Foto: Dan Kitwood/Getty Images (Dan Kitwood/Getty Images)

No entanto, apesar do status que o convite lhe conferia, Kate recusou essa opção, pois decidiu passar as férias de Natal com sua família.

No entanto, o príncipe havia prometido anteriormente que passaria o Ano Novo com ela e sua família. Mas nada disso aconteceu.

"O cenário dificilmente poderia ter sido mais romântico e Kate aguardava ansiosamente sua chegada. No último minuto, William mudou de ideia e decidiu ficar com sua própria família. Ele informou a uma Kate chorosa durante uma conversa noturna no Boxing Day sobre a mudança de planos", detalhou a escritora.

"Para William não foi grande coisa, mas para Kate o cancelamento foi um sinal de que algo mais sinistro estava por vir. William tinha dúvidas e sentou-se com seu pai e sua avó para ter uma discussão franca sobre seu futuro com Kate. Ambos a aconselharam a não se apressar em nada", disse a autora.

Assim, naquele momento, enquanto a mídia se concentrava no casal e na possibilidade de um compromisso, Kate e William enfrentavam uma crise à distância.

Finalmente, os problemas foram superados e atualmente estão juntos como uma família, com seus três filhos, e William sendo um pilar fundamental para Kate, especialmente depois que a princesa anunciou algumas semanas atrás que estava em tratamento contra o câncer.