Filha não binária de Ben Affleck reaparece com este visual após mudança de identidade, passeando com a filha de JLo

Os dias em que Emme Muñiz e Seraphina Rose Affleck caminhavam de mãos dadas com seus pais famosos foram completamente esquecidos, pois estão crescendo e se tornando mais independentes. Na verdade, a filha de Ben Affleck tomou a decisão de adotar uma nova identidade sob o nome de Fin. Esses dois adolescentes não estão apenas ligados pelo casamento de seus pais, mas também por uma forte amizade alimentada pela convivência diária.

Fin Affleck foi fotografada com Emme Muñiz

Recentemente, Emme Muñiz e Fin Affleck foram flagrados em uma saída de compras, reafirmando mais uma vez o quão unidos são e o quanto gostam de compartilhar seu tempo juntos.

Neste 15 de abril, Emme e Fin foram fotografados em Los Angeles durante um passeio juntos. As imagens mostravam o que parecia ser um estacionamento onde saíram do veículo que os levou até lá. Além disso, estavam acompanhados por uma mulher que caminhava com eles, atenta o tempo todo.

Tanto a filha de Jennifer Lopez quanto a de Ben Affleck usaram um visual casual e confortável para a ocasião. Emme, que tem 16 anos, usou jeans azuis de corte largo, com uma camiseta oversized, além de uma jaqueta militar verde com bolsos e tênis Onitsuka Tiger. Além disso, ela segurava um termo na mão e usava fones de ouvido como tiara.

Por outro lado, Fin usava uma calça estampada de camuflagem militar e um suéter azul tricotado. Uma vez fora do veículo, ele amarrou uma jaqueta xadrez em sua cintura para complementar seu estilo descontraído. Além disso, ele usava vários colares longos e tênis adidas. Algo que chamou a atenção foi seu penteado curto raspado, o qual renovou com um roxo vibrante.